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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.01.2021 21:53



***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu DÜNYA MARKALARI TEKSTİL AKSESUAR İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin  Denizbank A.Ş.'den kullanmış olduğu krediden kalan tutar 2.944.511.00 TL(İki milyon dokuz yüz kırk dört bin beş yüz on bir TL) ve sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu İSTANBUL BİJUTERİ MODA VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ A.Ş.'nin  ise,  Denizbank A.Ş.'den kullanmış olduğu krediden kalan 67.888.00 TL(altmış yedi bin sekiz yüz seksen sekiz TL) tutarındaki kredi borcunun, bakiye anapara ve faiz toplam tutarının tamamı ödenmiş olup, anılan bağlı ortaklıkların bankalar nezdinde herhangi bir kredi borcu kalmamıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897989


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