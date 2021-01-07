***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2021 21:53
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu DÜNYA MARKALARI TEKSTİL AKSESUAR İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin Denizbank A.Ş.'den kullanmış olduğu krediden kalan tutar 2.944.511.00 TL(İki milyon dokuz yüz kırk dört bin beş yüz on bir TL) ve sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu İSTANBUL BİJUTERİ MODA VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ A.Ş.'nin ise, Denizbank A.Ş.'den kullanmış olduğu krediden kalan 67.888.00 TL(altmış yedi bin sekiz yüz seksen sekiz TL) tutarındaki kredi borcunun, bakiye anapara ve faiz toplam tutarının tamamı ödenmiş olup, anılan bağlı ortaklıkların bankalar nezdinde herhangi bir kredi borcu kalmamıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897989
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.523
En Düşük
1.506
18:057,3520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0461
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3934
En Düşük
7,2382
18:059,0324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0238
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0824
En Düşük
8,8939
18:05452,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,90
|Açılış
|: 452,74
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
455,33
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|8,03
|2.190.996
|% 10,00
|
|CMBTN
|346,60
|36.223.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.487,10
|4.803.411
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.924.296
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.803.861
|% 10,00
|
|OLMIP
|8,75
|6.633.428
|% -9,98
|
|NIBAS
|44,56
|29.231.421
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|13.542.869
|% -9,97
|
|OYAYO
|8,44
|110.025.014
|% -8,66
|
|ISKUR
|351.000,00
|351.000
|% -7,63
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|GARAN
|10,52
|1.746.473.738
|% 1,06
|
|GUBRF
|72,40
|1.551.840.995
|% 4,55
|
|ASELS
|18,96
|1.295.358.120
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,54
|1.149.748.539
|% 2,45
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|TSKB
|1,86
|823.958.767
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,55
|591.895.860
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,43
|1.014.248.396
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3467
|7,3512
|% 0,62
|
|Euro
|9,0194
|9,0336
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,9479
|9,9978
|% 0,33
|
|Frank
|8,2756
|8,3254
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9534
|1,9632
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-2,09
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,21
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,02
|
|B. Petrol
|54,49
|54,49
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 49 artarak (% 1.12 ) 1, 676
-
17:57XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 31, 391.00 milyon TL de
-
17:57TEKTU
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 066, 959 adet işlem
-
17:55OTKAR
Yüzde 9.98 oranında artışla 430.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 377 adet işlem
-
17:53KRTEK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 946 adet işlem