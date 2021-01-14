***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş ve bağlı ortaklıkları adına, SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) ve GİB (Vergi Dairesi) borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7256 sayılı Kanun çerçevesinde ilgili kamu kurumlarına yapılan resmi başvurumuz sonuçlanmıştır. Buna göre, SGK( Sosyal Güvenlik Kurumu) ve GİB (Vergi Dairesi) borçları yapılandırması ile ilgili yükümlülüğümüz, ilgili kanun çerçevesinde eşit taksitlerle oluşturulan ödeme takvimine bağlı kalınarak yerine getirilecektir. Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902282BIST