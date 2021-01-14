***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2021 20:28
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş ve bağlı ortaklıkları adına, SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) ve GİB (Vergi Dairesi) borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7256 sayılı Kanun çerçevesinde ilgili kamu kurumlarına yapılan resmi başvurumuz sonuçlanmıştır. Buna göre, SGK( Sosyal Güvenlik Kurumu) ve GİB (Vergi Dairesi) borçları yapılandırması ile ilgili yükümlülüğümüz, ilgili kanun çerçevesinde eşit taksitlerle oluşturulan ödeme takvimine bağlı kalınarak yerine getirilecektir. Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902282
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -12,68
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.542
18:057,3667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0361
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3479
18:058,9789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0215
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9326
18:05438,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,27
|Açılış
|: 438,27
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.421,80
|159.778.843
|% 10,00
|
|TKURU
|302,50
|2.344.295
|% 10,00
|
|PKENT
|979,00
|2.250.351
|% 10,00
|
|FMIZP
|157,40
|80.072.845
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.641.909
|% 9,99
|
|SNKRN
|24,34
|2.916.813
|% -9,99
|
|UZERB
|86,75
|5.084.818
|% -9,96
|
|KUTPO
|55,60
|126.893.615
|% -9,96
|
|SUMAS
|76,05
|1.433.265
|% -9,95
|
|UMPAS
|3,11
|477.592
|% -9,86
|
|THYAO
|13,26
|2.783.104.292
|% -0,15
|
|DOHOL
|3,63
|1.770.814.636
|% -3,97
|
|KOZAL
|110,50
|1.342.787.622
|% -3,24
|
|GARAN
|10,31
|1.286.671.140
|% -2,37
|
|EKGYO
|2,48
|1.212.334.477
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,64
|1.049.572.057
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,48
|1.212.334.477
|% 1,22
|
|DOHOL
|3,63
|1.770.814.636
|% -3,97
|
|TSKB
|1,87
|506.752.208
|% -1,58
|
|THYAO
|13,26
|2.783.104.292
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3624
|7,3667
|% -0,49
|
|Euro
|8,9572
|8,9789
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,0298
|10,0801
|% -0,30
|
|Frank
|8,2600
|8,3097
|% -0,56
|
|Riyal
|1,9552
|1,9650
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|1,47
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,70
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,09
|
|B. Petrol
|56,22
|56,22
|0,16
|
Seans Raporu
18:05
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17:59OZGYO
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 321, 454 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 31, 203.00 milyon TL de
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17:57OTKAR
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 418.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 265 adet işlem
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17:55AKMGY
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 62.80 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 601 adet işlem
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, GUBRF