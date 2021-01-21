***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2021 15:17
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Sermayesini temsil eden payların %56,14'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Beşikli Köyü, Öksüzlü Mevkii, Çiçekdağı Kırşehir'de 21.500 metrekare çiftlik kiralanmış olup, içinde 3000 metrekare kapalı ahır, bir adet traktör, bir adet 100 metrekare çoban evi,bir adet 100 metrekare misafir evi, 8 metreküp yem karma makinesi,3000 metrekare yem saman deposu, 400 tonluk su havuzu ve çiftliğe özel trafo ile birlikte büyükbaş hayvan çiftlik kurulum işlemleri tamamlanmıştır.
Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.tarafından 67 adet büyükbaş hayvan satın alınarak bu büyükbaş hayvanların karkas şeklinde satışı gerçekleştirilmiştir.
300 adet büyükbaş hayvan alımı için çalışmalarımız devam etmektedir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903670
BIST
16:371.564
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.578
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1.562
16:377,3584
En Yüksek
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|: -0,82%
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|Açılış
|: 7,3700
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En Düşük
7,3488
16:378,9656
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447,19
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:35
|VAKFN
|6,60
|180.249.347
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|8.531.329
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.441.380
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|SNGYO
|5,04
|80.275.345
|% -8,70
|
|GARAN
|10,14
|2.045.446.773
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,53
|1.942.944.013
|% 2,85
|
|KARSN
|4,55
|1.072.901.907
|% 9,90
|
|AKBNK
|6,97
|999.051.310
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,21
|810.680.656
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,53
|1.942.944.013
|% 2,85
|
|SKBNK
|1,59
|591.772.636
|% 0,63
|
|TSKB
|1,96
|505.559.755
|% -1,01
|
|YKBNK
|3,21
|810.680.656
|% 0,63
|
|KARSN
|4,55
|1.072.901.907
|% 9,90
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3619
|7,3646
|% -0,73
|
|Euro
|8,9641
|8,9696
|% -0,18
|
|Sterlin
|10,0774
|10,1280
|% -0,17
|
|Frank
|8,2849
|8,3348
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9583
|1,9681
|% -0,60
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-0,98
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|-2,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|-8,06
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-3,89
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,95
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,03
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|B. Petrol
|55,97
|55,97
|-0,11
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Seans Raporu
16:35
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16:48ANHYT
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 11.07 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 753, 258 adet işlem
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Endeks 1, 563 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 25, 768.00 milyon TL de
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