Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.01.2021 15:17



***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Sermayesini temsil eden payların %56,14'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret  A.Ş. tarafından, Beşikli Köyü, Öksüzlü Mevkii, Çiçekdağı Kırşehir'de 21.500 metrekare çiftlik kiralanmış olup,  içinde  3000 metrekare kapalı  ahır, bir adet traktör, bir adet 100 metrekare çoban evi,bir adet 100 metrekare misafir evi, 8 metreküp yem karma makinesi,3000 metrekare yem saman deposu, 400 tonluk su havuzu ve çiftliğe özel trafo  ile birlikte büyükbaş hayvan çiftlik kurulum işlemleri tamamlanmıştır.
Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret  A.Ş.tarafından 67 adet büyükbaş hayvan satın alınarak bu büyükbaş hayvanların  karkas şeklinde satışı gerçekleştirilmiştir.
300 adet büyükbaş hayvan alımı için çalışmalarımız devam etmektedir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903670


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:371.564
Değişim :  -0,36% |  -5,71
Açılış :  1.578  
Önceki Kapanış :  1.569  
En Yüksek
1.582 En Düşük
1.562
BIST En Aktif Hisseler16:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKFN 6,60 180.249.347 % 10,00  
PKENT 1.576,40 8.531.329 % 10,00  
DITAS 40,92 4.441.380 % 10,00  
ATSYH 8,91 827.151 % 10,00  
TACTR 16,50 1.818.332 % 10,00  
daha fazla
16:35 Alış Satış %  
Dolar 7,3619 7,3646 % -0,73  
Euro 8,9641 8,9696 % -0,18  
Sterlin 10,0774 10,1280 % -0,17  
Frank 8,2849 8,3348 % -0,19  
Riyal 1,9583 1,9681 % -0,60  
daha fazla
16:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.869 1.869 -0,98  
Altın Gr. 443 443 -3,11  
Cumhuriyet 2.937 2.982 -2,00  
Tam 2.925 2.999 -8,06  
Yarım 1.414 1.451 -3,89  
Çeyrek 709 725 -1,95  
Gümüş.Ons 25,84 25,88 0,02  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 -0,03  
B. Petrol 55,97 55,97 -0,11  
Seans Raporu 16:35
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru