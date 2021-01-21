***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesini temsil eden payların %56,14'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Beşikli Köyü, Öksüzlü Mevkii, Çiçekdağı Kırşehir'de 21.500 metrekare çiftlik kiralanmış olup, içinde 3000 metrekare kapalı ahır, bir adet traktör, bir adet 100 metrekare çoban evi,bir adet 100 metrekare misafir evi, 8 metreküp yem karma makinesi,3000 metrekare yem saman deposu, 400 tonluk su havuzu ve çiftliğe özel trafo ile birlikte büyükbaş hayvan çiftlik kurulum işlemleri tamamlanmıştır.Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.tarafından 67 adet büyükbaş hayvan satın alınarak bu büyükbaş hayvanların karkas şeklinde satışı gerçekleştirilmiştir.300 adet büyükbaş hayvan alımı için çalışmalarımız devam etmektedir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903670BIST