***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Dış Ticaret A.Ş.'nin, Sg Deri Tekstil Giyim ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne 7.689.600,00 Bin (Yedi milyon altı yüz seksen dokuz bin altı yüz) TL tutarında satış işlemi gerçekleştirilmiş olup ürün teslimatı yapılmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904308BIST