***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2021 09:42
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Dış Ticaret A.Ş.'nin, Sg Deri Tekstil Giyim ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne 7.689.600,00 Bin (Yedi milyon altı yüz seksen dokuz bin altı yüz) TL tutarında satış işlemi gerçekleştirilmiş olup ürün teslimatı yapılmıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904308
BIST
18:051.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
0
En Düşük
0
18:057,4280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0234
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4351
En Düşük
7,3998
18:059,0107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0109
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0211
En Düşük
8,9875
18:05442,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,75
|Açılış
|: 442,54
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
441,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|4,14
|237.114.545
|% 0,00
|
|OTKAR
|395,10
|515.962.560
|% 0,00
|
|TKNSA
|14,82
|211.552.401
|% 0,00
|
|POLHO
|4,32
|348.143.510
|% 0,00
|
|TAVHL
|22,98
|151.096.165
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,14
|237.114.545
|% 0,00
|
|OTKAR
|395,10
|515.962.560
|% 0,00
|
|TKNSA
|14,82
|211.552.401
|% 0,00
|
|POLHO
|4,32
|348.143.510
|% 0,00
|
|TAVHL
|22,98
|151.096.165
|% 0,00
|
|KOZAL
|121,40
|2.535.876.041
|% 0,00
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,99
|1.547.098.439
|% 0,00
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 0,00
|
|GARAN
|9,54
|1.286.212.929
|% 0,00
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 0,00
|
|TSKB
|1,96
|831.511.581
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,57
|514.094.403
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,47
|796.205.917
|% 0,00
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4167
|7,4280
|% 0,32
|
|Euro
|8,9991
|9,0107
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,0814
|10,1319
|% -0,10
|
|Frank
|8,3084
|8,3585
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9712
|1,9810
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-0,70
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,82
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,00
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|-0,41
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, PGSUS, TSKB
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 55 kaybederek (% -0.33 ) 1, 356
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, ESEN, BSOKE, VERUS, YAPRK, ISYAT, LUKSK, INVEO, ALKA, SEKUR
-
17:59
BAGFS, DERIM, ADEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MTRYO, MERIT, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında