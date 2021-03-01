***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2021 12:27
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %45 iştiraki olan MARKAM REDİST KOZMETİK PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin internet satış sitesi çalışmaları tamamlanmış olup ürünlerin internet sitesi üzerinden iç ve dış piyasada satışlarına başlanmıştır.
İnternet sitesi adresi ''www.markamshop.com'' adresidir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913878
BIST
13:441.503
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 31,84
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.504
En Düşük
1.491
13:447,2815
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -0,1434
|Açılış
|: 7,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2652
13:448,7751
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -0,1943
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7564
13:44408,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -3,54
|Açılış
|: 408,76
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
408,67
BIST En Aktif Hisseler13:44
|DYOBY
|14,52
|13.049.672
|% 10,00
|
|ITTFH
|2,75
|33.319.817
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.552.818
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|44.987.669
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.304.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|TSPOR
|2,37
|44.105.537
|% -4,44
|
|GSRAY
|4,12
|158.795.099
|% -3,51
|
|SISE
|7,52
|1.456.990.014
|% 5,47
|
|THYAO
|13,90
|1.028.174.621
|% 3,04
|
|GARAN
|8,99
|699.645.497
|% 0,78
|
|KOZAL
|132,00
|681.463.511
|% 2,17
|
|GUBRF
|82,20
|489.461.721
|% 3,01
|
|SISE
|7,52
|1.456.990.014
|% 5,47
|
|EKGYO
|2,27
|211.789.115
|% 1,79
|
|GARAN
|8,99
|699.645.497
|% 0,78
|
|THYAO
|13,90
|1.028.174.621
|% 3,04
|
|TSKB
|1,68
|124.428.609
|% 1,82
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2760
|7,2815
|% -1,93
|
|Euro
|8,7667
|8,7751
|% -2,17
|
|Sterlin
|10,1439
|10,1947
|% -1,62
|
|Frank
|7,9576
|8,0056
|% -2,12
|
|Riyal
|1,9382
|1,9479
|% -1,80
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|19,55
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|2.737
|2.778
|-58,00
|
|Tam
|2.720
|2.789
|-58,96
|
|Yarım
|1.315
|1.349
|-28,52
|
|Çeyrek
|659
|674
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,87
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,27
|65,27
|0,84
|