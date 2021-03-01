***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %45 iştiraki olan MARKAM REDİST KOZMETİK PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin internet satış sitesi çalışmaları tamamlanmış olup ürünlerin internet sitesi üzerinden iç ve dış piyasada satışlarına başlanmıştır.İnternet sitesi adresi ''www.markamshop.com'' adresidir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913878BIST