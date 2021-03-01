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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.03.2021 12:27



***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %45 iştiraki olan MARKAM REDİST KOZMETİK PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin  internet satış sitesi çalışmaları tamamlanmış olup ürünlerin internet sitesi üzerinden iç ve dış piyasada satışlarına başlanmıştır.
İnternet sitesi adresi ''www.markamshop.com'' adresidir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913878


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DYOBY 14,52 13.049.672 % 10,00  
ITTFH 2,75 33.319.817 % 10,00  
TURGG 165,00 34.552.818 % 10,00  
KONYA 1.280,40 44.987.669 % 10,00  
INTEM 51,70 1.304.184 % 10,00  
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13:44 Alış Satış %  
Dolar 7,2760 7,2815 % -1,93  
Euro 8,7667 8,7751 % -2,17  
Sterlin 10,1439 10,1947 % -1,62  
Frank 7,9576 8,0056 % -2,12  
Riyal 1,9382 1,9479 % -1,80  
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13:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.746 1.747 19,55  
Altın Gr. 411 411 -1,54  
Cumhuriyet 2.737 2.778 -58,00  
Tam 2.720 2.789 -58,96  
Yarım 1.315 1.349 -28,52  
Çeyrek 659 674 -14,26  
Gümüş.Ons 26,84 26,87 0,31  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 -0,02  
B. Petrol 65,27 65,27 0,84  
Seans Raporu 13:44
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