***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2021 12:51
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021,12.04.2021,27.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin Ankara ‘da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı IHLAMUR KONAĞI HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIMEVİ İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.'nin sahip olduğu %49 hissesinin satın alınması ile ilgili görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943728
BIST
13:191.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,58
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.405
13:198,6195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0304
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
13:1910,3038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0303
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
13:19493,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,85
|Açılış
|: 493,91
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler13:19
|KENT
|243,20
|596.519
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.241.846
|% 9,99
|
|RAYSG
|9,85
|573.612
|% 9,93
|
|DAGHL
|13,67
|19.290.544
|% 9,80
|
|QNBFB
|45,00
|257.175
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,39
|20.864
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,87
|32.259.480
|% -5,32
|
|ISGSY
|9,78
|35.348.336
|% -4,96
|
|BOBET
|5,38
|67.880.027
|% -4,78
|
|THYAO
|14,64
|561.327.044
|% -0,81
|
|HALKB
|5,31
|500.414.433
|% 0,76
|
|GARAN
|8,27
|448.727.138
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,12
|418.311.051
|% -1,40
|
|KOZAL
|122,10
|410.305.385
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,12
|418.311.051
|% -1,40
|
|HALKB
|5,31
|500.414.433
|% 0,76
|
|YKBNK
|2,18
|188.078.183
|% -0,91
|
|GARAN
|8,27
|448.727.138
|% -0,60
|
|VAKBN
|3,65
|147.682.621
|% 0,00
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6170
|8,6195
|% -0,35
|
|Euro
|10,2970
|10,3038
|% -0,29
|
|Sterlin
|12,0084
|12,0686
|% -0,17
|
|Frank
|9,3517
|9,4080
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2929
|2,3044
|% -0,29
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,21
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|3.274
|3.324
|-15,00
|
|Tam
|3.258
|3.340
|-17,51
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|-8,47
|
|Çeyrek
|790
|808
|-4,24
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,97
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|0,02
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,60
|