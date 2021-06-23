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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.06.2021 12:51



***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021,12.04.2021,27.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin Ankara ‘da faaliyet gösteren  bağlı ortaklığı  IHLAMUR KONAĞI HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIMEVİ İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.'nin sahip olduğu  %49 hissesinin satın alınması ile ilgili görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943728


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KENT 243,20 596.519 % 10,00  
CEOEM 14,98 25.241.846 % 9,99  
RAYSG 9,85 573.612 % 9,93  
DAGHL 13,67 19.290.544 % 9,80  
QNBFB 45,00 257.175 % 9,76  
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Riyal 2,2929 2,3044 % -0,29  
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Altın Ons 1.783 1.783 4,21  
Altın Gr. 494 494 -0,63  
Cumhuriyet 3.274 3.324 -15,00  
Tam 3.258 3.340 -17,51  
Yarım 1.575 1.616 -8,47  
Çeyrek 790 808 -4,24  
Gümüş.Ons 25,93 25,97 0,18  
Gümüş Gr. 7,18 7,19 0,02  
B. Petrol 75,41 75,41 0,60  
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