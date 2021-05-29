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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.05.2021 21:45



***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SERMAYE PİYASASI KURULU'NA BAŞVURUSU YAPILAN YÖNETİM KURULU TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI KARARININ REVİZESİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni YÖNETİM KURULU'NUN TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI KARARININ REVİZE EDİLMESİ

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.990.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 46.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFTY00027 104.950 0
B Grubu, MARKA, TREIFTY00019 20.885.050 25.010.000 119,75073 B Grubu, MARKA, TREIFTY00019 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.990.000 25.010.000,000 119,15197

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Yusuf Irmak , Rüyhan Duralı , Nazım Coşan, İsmail Yılmaz Burak Coşan, Ufuk Kodaman, Anıl Ağcaabat, Engin Üstünyol, İbrahim Özdemir Sema Yazıcı , Yalçın Yılmaz, Sevim Erdem, Eyyüp Bağış, Faruk Gülşen, Yusuf Ayırkan, Muzaffer Ören, Gökhan Akyol, Erdal Yiğit, Seyit Abdurrahman Kırmızıgül, Senem Denizaşan, Arif Vural, Ercan Çakmak, Serkan Özden, Yusuf Düzer, Veysel Malkoç, Vehbi Kıran, Sinan Dalli, Ertan Kocatüfek, Tufan Başal, Hayriye Emekdaş,Fatma Ekşioğlu, Akbaş,Yaşar Kılıç, Abdullah Atakan Karataş, Buğra Çifci, Esra Ör

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 05.04.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.04.2021 tarih ve 2021/10 sayılı toplantısında almış olduğu Tahsisli Sermaye Arttırımı kararını 27.05.2021 tarih ve 2021/16 sayılı toplantısı sonucunda revize ederek,
1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin ‘'Halka açık ortaklıkların Bedelli sermaye arttırımı yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışı hükümleri çerçevesinde , tahsisli satış şeklinde , mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak , bedelli sermaye arttırımı suretiyle , Şirketimiz ana sözleşmesinin sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi"ne ilişkin 7. Maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde 100.000.000 TL (YüzmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde,her biri 1 TL nominal değerde olan 20.990.000 (YirmimilyondokuzyüzdoksanbinTürkLirası) TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin,46.000.000 (KırkAltıMilyonTürkLirası) TL'ye arttırılmasına ve arttırılması planlanan 25.010.000 (YirmiBeşMilyonOnBinTürkLirası)TL'yi temsil eden payların , Yusuf Irmak'a , Rüyhan Duralı'ya , Nazım Coşan'a , İsmail Yılmaz'a olan, Burak Coşan'a, Ufuk Kodaman'a, Anıl Ağcaabat'a, Engin Üstünyol'a, İbrahim Özdemir'e, Sema Yazıcı'ya , Yalçın Yılmaz'a, Sevim Erdem'e, Eyyüp Bağış'a, Faruk Gülşen'e, Yusuf Ayırkan'a, Muzaffer Ören'e, Gökhan Akyol'a, Erdal Yiğit'e, Seyit Abdurrahman Kırmızıgül'e, Senem Denizaşan'a, Arif Vural'a, Ercan Çakmak'a, Serkan Özden'e, Yusuf Düzer'e, Veysel Malkoç'a, Vehbi Kıran'a, Sinan Dalli'ye, Ertan Kocatüfek'e, Tufan Başal'a, Hayriye Emekdaş'a,Fatma Ekşioğlu'na, Akbaş'a,Yaşar Kılıç'a, Abdullah Atakan Karataş'a, Buğra Çifci'ye, Esra Ör'e olan nakit borcun ödenmesini teminen, muaccel alacakları karşılığında yukarıda adı geçen kişilere tahsis edilmesine
2- Karar tarihi itibariyle nominal 1,00 TL olarak dikkate alınarak, bu aşamada arttırılması planlanan 25.010.000 TL sermayeyi temsilen çıkarılacak pay senetlerinin B Grubu hamiline yazılı borsada işlem gören tipte olmak üzere, toplam 25.010.000 TL pay karşılığı 25.010.000 TL nominal değerde olmasına,
3- Çıkarılacak payların her 1 TL nominal değerindeki pay satış fiyatının, nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Uygulama Usulü ve Esasları (UUE) çerçevesinde , baz fiyattan yüksek olanın saptanarak belirlenmesine,
4- 25.010.000 TL nakit borcun ödenmesi amacıyla(Sermaye Avansı Hesabında Takip Edilen ) ihraç edilmesi planlanan 25.010.000 TL nominal değerin deki payların nihai tutarının , Borsa İstanbul A.Ş Toptan Satış İşlemleri pazarında işlem gerçekleştirmek amacıyla yapılacak başvuru esnasında UUE hükümleri çerçevesinde belirlenecek fiyat dikkate alınarak yeniden hesaplanarak belirlenmesine
5- UUE hükümlerine göre saptanacak fiyatın 1,00 TL ‘den az olması durumunda her 1,00 TL nominal payın , 1 TL bedel ile yukarıda 1.maddede adı geçen kişilere satılmasına ,
6- Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinlerin alınması için başvurulmasına,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938850


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