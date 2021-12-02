***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURUSU SONUCU HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.990.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 46.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFTY00027 104.950 0B Grubu, MARKA, TREIFTY00019 20.885.050 25.010.000 119,75073 B Grubu, MARKA, TREIFTY00019 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.990.000 25.010.000,000 119,15197Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Yusuf Irmak , Rüyhan Duralı , Nazım Coşan, İsmail Yılmaz Burak Coşan, Ufuk Kodaman, Anıl Ağcaabat, Engin Üstünyol, İbrahim Özdemir Sema Yazıcı , Yalçın Yılmaz, Sevim Erdem, Eyyüp Bağış, Faruk Gülşen, Yusuf Ayırkan, Muzaffer Ören, Gökhan Akyol, Erdal Yiğit, Seyit Abdurrahman Kırmızıgül, Senem Denizaşan, Arif Vural, Ercan Çakmak, Serkan Özden, Yusuf Düzer, Veysel Malkoç, Vehbi Kıran, Sinan Dalli, Ertan Kocatüfek, Tufan Başal, Hayriye Emekdaş,Fatma Ekşioğlu, Akbaş,Yaşar Kılıç, Abdullah Atakan Karataş, Buğra Çifci, Esra ÖrBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 05.04.2021SPK Başvuru Sonucu RedArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2021 tarih ve 2021/61 sayılı haftalık bülteninden öğrendiğimiz üzere Şirketimizin 20.990.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak Borsa Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür çerçevesinde belirlenecek fiyat esas alınmak suretiyle 25.010.000 TL satış bedeli karşılığı belirlenecek nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararı ile yapmış olduğu başvurumuz olumsuz karşılanmıştır.Şirketimizin 31.12.2021 tarihli finansal tablo ve raporlarının yayınlanmasını takiben sermaye artırımı başvurumuz yenilenecektir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980767BIST