***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
29.05.2021 21:45
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılan Tahsisli Sermaye Artırımı ile ilgili revize fon kullanım raporuna ilişkin Yönetim Kurulu kararı ektedir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938851
BIST
18:051.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.423
En Düşük
1.401
18:058,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0771
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
18:0510,4737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0851
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4737
En Düşük
10,3424
18:05524,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 6,21
|Açılış
|: 524,43
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|7,15
|5.986.130
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|26.060.084
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|1.591.737
|% 9,95
|
|VKING
|6,36
|6.298.703
|% 9,84
|
|YAYLA
|3,50
|48.151.984
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|64.567.256
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.683.176
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.281.129
|% -9,93
|
|TRILC
|42,28
|259.353.864
|% -9,08
|
|USAK
|2,34
|102.154.641
|% -8,95
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|EREGL
|19,21
|855.566.571
|% 1,86
|
|BIMAS
|64,25
|673.152.690
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|386.330.705
|% -0,53
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|TSKB
|1,32
|121.379.532
|% 0,00
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5542
|8,5753
|% 0,91
|
|Euro
|10,4102
|10,4737
|% 0,82
|
|Sterlin
|12,1225
|12,1833
|% 0,74
|
|Frank
|9,4847
|9,5419
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2773
|2,2887
|% 0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|7,97
|
|Altın Gr.
|524
|524
|6,17
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,95
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,08
|
|B. Petrol
|68,97
|68,97
|-0,23
|