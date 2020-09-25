***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMİNE TOZLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı MT MARKA PROJE DANIŞMANLIĞI VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Hayır YOKTURFERHAN ARAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Hayır YOKTURİBRAHİM İLHAMİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil - - Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırCEYDA AKAYDIN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırBİLAL KARAKOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Öğretmen İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırHÜSNÜ YÜŞA ÜNAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876843BIST