***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.04.2021 15:24
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ENGARANTİ TURİZM SEYAHAT TEKSTİL GIDA GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GAYRİMENKUL YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, İNŞAAT, TURİZM, SEYAHAT, TEKSTİL, GIDA 2254000 22540 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ENDEĞER MEDYA YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GAYRİMENKUL VE YÖNETİM HİZMETLERİ 760000 148960 TRY 98,03 Bağlı Ortaklık
DÜNYA MARKALARI TEKSTİL AKSESUAR İÇ DIŞ TİCARET A.Ş. PERAKENDE MAĞAZACILIK 17480000 699200 TRY 100 Bağlı Ortaklık
İSTANBUL BİJUTERİ MODA ve TEKSTİL ÜRÜNLERİ A.Ş. MODA VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ TOPTAN SATIŞ & DİSTRİBÜTÖRLÜK 1290000 51600 TRY 100 Bağlı Ortaklık
GÖKYÜZÜ ET SÜT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ET,SÜT,GIDA ÜRÜNLERİ 570000 12800 TRY 56,14 Bağlı Ortaklık
MARKAM REDİST KOZMETİK PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş. KOZMETİK ÜRÜNLERİ TOPTAN PAREKENDE SATIŞ 100000 45000 TRY 45 İştirak
IHLAMUR KONAĞI HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIMEVİ İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIM MERKEZİ 100000 51000 TRY 51 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927406
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 30,82
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.409
En Düşük
1.381
18:058,0889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0168
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
18:059,7010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0039
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
18:05451,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,38
|Açılış
|: 451,53
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,09
|48.279.497
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.292.636
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.910.417
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|24.101.917
|% 9,97
|
|KSTUR
|261,50
|506.388
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.837.232
|% -10,00
|
|ISKUR
|328.050,00
|328.050
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|81.106.082
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.643.825
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|497.638
|% -9,99
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 4,33
|
|EREGL
|17,52
|1.479.653.695
|% 2,52
|
|KRDMD
|7,40
|779.496.205
|% 0,41
|
|SISE
|7,35
|687.820.914
|% 2,37
|
|SASA
|46,54
|677.764.318
|% 9,97
|
|YKBNK
|2,15
|515.718.756
|% 3,37
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 4,33
|
|EKGYO
|1,87
|337.831.415
|% 4,47
|
|DOHOL
|3,25
|523.017.545
|% 4,84
|
|TSKB
|1,33
|190.589.053
|% 3,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0826
|8,0889
|% -0,21
|
|Euro
|9,6900
|9,7010
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,1207
|11,1764
|% 0,06
|
|Frank
|8,7309
|8,7835
|% -0,45
|
|Riyal
|2,1492
|2,1600
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-8,33
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|3,08
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59HDFGS
Yüzde 8.26 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 538, 159 adet işlem
-
17:57AVHOL
Yüzde 9.07 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 872, 641 adet işlem
-
17:56ISYAT
Yüzde 8.86 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 171, 796 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 15, 254.00 milyon TL de
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17:55CEOEM
Yüzde 9.93 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 916, 618 adet işlem