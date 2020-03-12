***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:48
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827403
BIST
14:3396.265
En Yüksek
|Değişim
|: -4,66%
|| -4.701,57
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
14:336,2445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0342
|Açılış
|: 6,2390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2475
En Düşük
6,2064
14:337,0164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
14:33329,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,03
|Açılış
|: 329,69
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.948.595
|% 20,00
|
|PINSU
|2,84
|17.728.767
|% 19,83
|
|DEVA
|11,91
|186.241.633
|% 19,82
|
|ECILC
|4,78
|275.370.274
|% 19,80
|
|SELEC
|8,84
|135.575.920
|% 19,78
|
|IHEVA
|2,55
|6.438.550
|% -19,81
|
|HUBVC
|16,23
|49.356.488
|% -18,85
|
|ALCTL
|13,20
|17.195.251
|% -18,57
|
|TSPOR
|3,51
|147.955.988
|% -18,37
|
|RYSAS
|4,67
|37.278.172
|% -17,93
|
|ASELS
|25,06
|543.535.964
|% -4,20
|
|THYAO
|8,87
|400.624.202
|% -7,70
|
|ECILC
|4,78
|275.370.274
|% 19,80
|
|GARAN
|9,04
|222.940.373
|% -5,64
|
|MGROS
|21,88
|206.368.105
|% -4,79
|
|IHLGM
|0,98
|129.624.845
|% -12,50
|
|ODAS
|1,42
|139.230.673
|% -11,80
|
|CEMAS
|0,78
|58.063.686
|% -15,22
|
|KARSN
|1,40
|98.310.098
|% -9,09
|
|EKGYO
|1,17
|77.436.215
|% -5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9260
|7,9658
|% -0,17
|
|Frank
|6,6138
|6,6537
|% 0,29
|
|Riyal
|1,6578
|1,6661
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|6,04
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,75
|
|Cumhuriyet
|2.179
|2.212
|-11,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|-6,96
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|-3,37
|
|Çeyrek
|527
|539
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|16,59
|16,63
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,21
|33,21
|-2,58
|