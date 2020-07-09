***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 10:32
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858118
BIST
11:49118.549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -163,60
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
11:496,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8679
En Düşük
6,8526
11:497,7862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0110
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
11:49400,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,06
|Açılış
|: 400,97
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|35.895.427
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.331.191
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|8.307.357
|% 9,98
|
|KENT
|916,90
|27.790.035
|% 9,97
|
|LKMNH
|9,60
|42.384.390
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|8.631.828
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|31.414.487
|% -9,93
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|MRGYO
|2,43
|8.753.224
|% -9,67
|
|SNPAM
|8,76
|3.228.566
|% -9,03
|
|THYAO
|11,75
|1.140.442.600
|% 3,89
|
|EKGYO
|2,26
|695.990.979
|% -0,88
|
|SISE
|6,48
|603.782.346
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,24
|540.912.325
|% -0,92
|
|TRKCM
|4,58
|511.662.387
|% 6,26
|
|EKGYO
|2,26
|695.990.979
|% -0,88
|
|KRDMD
|3,24
|540.912.325
|% -0,92
|
|TRKCM
|4,58
|511.662.387
|% 6,26
|
|THYAO
|11,75
|1.140.442.600
|% 3,89
|
|CEMAS
|1,61
|155.367.699
|% -6,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6492
|8,6926
|% 0,31
|
|Frank
|7,2909
|7,3349
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|5,85
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,73
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.616
|10,30
|
|Tam
|2.670
|2.684
|10,50
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|5,10
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|19,01
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|0,07
|
|B. Petrol
|43,23
|43,23
|-0,07
|