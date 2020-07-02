***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.07.2020 13:45
***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MARTI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854025
BIST
14:14116.690
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 1.375,42
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.807
En Düşük
115.746
14:146,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8566
En Düşük
6,8420
14:147,7383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0325
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
14:14390,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,82
|Açılış
|: 390,75
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|91.279.355
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|3.305.113
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|20.638.623
|% 9,99
|
|PKENT
|178,60
|3.420.699
|% 9,98
|
|NIBAS
|11,57
|9.646.574
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,15
|3.323.693
|% -4,98
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,58
|11.850.222
|% -3,36
|
|GARAN
|8,35
|832.747.740
|% 0,60
|
|THYAO
|12,28
|551.843.013
|% -0,16
|
|KRDMD
|3,26
|530.404.795
|% 0,93
|
|EKGYO
|2,06
|510.380.550
|% 1,98
|
|KARSN
|3,15
|478.392.747
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,06
|510.380.550
|% 1,98
|
|IEYHO
|1,02
|232.055.474
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,76
|312.050.298
|% 2,92
|
|CEMAS
|1,67
|269.304.012
|% 9,87
|
|KRDMD
|3,26
|530.404.795
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5453
|8,5882
|% 0,33
|
|Frank
|7,2336
|7,2772
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|3,01
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,82
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.632
|10,00
|
|Tam
|2.606
|2.618
|5,20
|
|Yarım
|1.266
|1.281
|2,50
|
|Çeyrek
|633
|641
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,41
|42,41
|0,38
|
Seans Raporu
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14:28XU100
Endeks 116, 673 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 11, 594.00 milyon TL de
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14:28IEYHO
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14:27FLAP
Yüzde 5.16 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 830, 803 adet işlem
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14:26PETUN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 206, 897 adet işlem
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14:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1201, 33 artarak (% 1.12 ) 108, 085