***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.11.2021 08:59
***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MARTI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979360
BIST
18:051.785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 1.785
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0
En Düşük
0
18:0513,1420
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 0,3347
|Açılış
|: 12,5000
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|Önceki Kapanış
|: 11,2450
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13,1843
En Düşük
12,6792
18:0514,7623
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,3250
|Açılış
|: 14,0500
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|Önceki Kapanış
|: 12,6300
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14,8152
En Düşük
14,2481
18:05756,47
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 17,92
|Açılış
|: 756,47
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
731,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BIOEN
|21,86
|139.322.499
|% 238,91
|
|THYAO
|18,72
|2.758.279.276
|% 0,00
|
|SISE
|11,95
|3.290.048.543
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,38
|22.234.368
|% 0,00
|
|MPARK
|31,72
|22.904.074
|% 0,00
|
|THYAO
|18,72
|2.758.279.276
|% 0,00
|
|SISE
|11,95
|3.290.048.543
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,38
|22.234.368
|% 0,00
|
|MPARK
|31,72
|22.904.074
|% 0,00
|
|AKSEN
|9,11
|286.393.337
|% 0,00
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 0,00
|
|SISE
|11,95
|3.290.048.543
|% 0,00
|
|THYAO
|18,72
|2.758.279.276
|% 0,00
|
|EREGL
|23,08
|2.145.753.061
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,44
|1.953.484.970
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 0,00
|
|ODAS
|1,59
|664.142.212
|% 0,00
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|740.768.592
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0080
|13,1420
|% 2,61
|
|Euro
|14,6390
|14,7623
|% 2,25
|
|Sterlin
|17,3347
|17,4217
|% 1,32
|
|Frank
|13,8603
|13,9438
|% 1,26
|
|Riyal
|3,4535
|3,4708
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|3,85
|
|Altın Gr.
|746
|747
|8,02
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,62
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,07
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|0,33
|
Seans Raporu
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