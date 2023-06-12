***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.06.2023 09:19
***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pakize Oya Narin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157904
BIST
10:125.687
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 60,27
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.666
En Yüksek
5.691
10:1223,6473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2639
|Açılış
|: 23,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3500
|
23,7625
En Düşük
23,4260
10:1225,4742
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,3212
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,1500
|
25,5333
En Düşük
25,2290
10:121.490,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,61
|Açılış
|: 1.490,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler10:12
|YEOTK
|77,40
|52.224.326
|% 9,94
|
|YAPRK
|53,95
|8.527.133
|% 9,92
|
|EUREN
|10,51
|57.472.908
|% 8,13
|
|BURVA
|63,95
|16.346.379
|% 8,11
|
|OSMEN
|116,00
|12.465.608
|% 8,01
|
|DOGUB
|12,25
|8.807.995
|% -9,99
|
|DESPC
|21,68
|2.278.765
|% -3,73
|
|COSMO
|74,00
|203.059
|% -3,65
|
|ORCAY
|7,30
|4.511.319
|% -3,05
|
|VKING
|30,54
|1.541.738
|% -2,80
|
|THYAO
|180,30
|1.339.538.977
|% 1,92
|
|EREGL
|37,78
|417.932.158
|% 1,72
|
|TTKOM
|19,65
|286.726.714
|% 0,82
|
|TUPRS
|78,80
|273.571.369
|% 1,68
|
|ASELS
|55,40
|249.274.375
|% -0,36
|
|EKGYO
|8,10
|188.356.194
|% 0,87
|
|AVOD
|3,46
|77.117.788
|% 3,90
|
|TTKOM
|19,65
|286.726.714
|% 0,82
|
|YKBNK
|12,35
|172.311.649
|% -0,24
|
|PSGYO
|8,18
|100.026.288
|% 4,07
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6423
|23,6473
|% 1,13
|
|Euro
|25,4292
|25,4742
|% 1,28
|
|Sterlin
|29,6547
|29,8034
|% 1,15
|
|Frank
|26,0711
|26,2281
|% 1,07
|
|Riyal
|6,2869
|6,3185
|% 1,14
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-0,51
|
|Altın Gr.
|1.490
|1.490
|15,69
|
|Cumhuriyet
|9.883
|10.031
|50,00
|
|Tam
|9.830
|10.081
|-15,45
|
|Yarım
|4.853
|4.924
|55,00
|
|Çeyrek
|2.419
|2.462
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|18,34
|18,35
|0,09
|
|B. Petrol
|74,02
|74,02
|-0,77
|