***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.04.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -315.896.015 -12.744.027 -6.471.371 153.756.869 147.285.498Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.261.182 -1.261.182 -294.527 -1.555.709Düzeltmelerden Sonraki Tutar120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -317.157.197 -12.744.027 -7.732.553 -153.462.342 145.729.789TransferlerNot.27 -12.744.027 12.744.027Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not.27 274.317 20.798.453 -67.683.566 -46.610.796 17.364.829 -29.245.967Dönem Sonu BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 160.043.994 49.161.112 4.498.253 -329.901.224 -67.683.566 -54.343.349 170.827.171 116.483.822Cari Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.107.008 48.247.772 4.498.253 -329.820.282 -103.473.771 -68.902.938 157.187.704 88.284.766Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferlerNot.27 -103.473.771 103.473.771Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not.27 -490.661 3.267.114 -42.730.502 -39.954.049 5.544.389 -34.409.660Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)919.712 919.712 919.712Dönem Sonu BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 181.616.347 51.514.886 4.498.253 -433.294.053 -42.730.502 -107.937.275 162.732.093 54.794.818Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.768.723 -36.543.444Dönem Karı (Zararı)-45.303.339 -86.672.294Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-45.303.339 -86.672.294Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler76.622.358 73.227.090Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.18-19 18.324.074 16.208.481Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-18.066 48.498Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-18.066 48.498Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.310.242 1.887.765Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 159.027 -128.505Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 -3.469.269 2.016.270Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler32.721.478 20.397.119Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 -13.881.554 -11.939.376Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 46.601.129 32.343.957Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot.10-11 2.926 27.898Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriNot.10-11 -1.023 -35.360Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler35.714.703 33.415.709Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -983.483Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerNot.32 0 -983.483Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 -6.809.589 2.253.001İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-39.626.663 -23.011.003Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -32.402.089 25.642.515Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -25.808.651 2.078.937Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.13 -138.180 94.766Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.26 -7.807.605 -5.298.877Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 9.303.105 -8.363.235Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.12 989.064 968.296Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -23.900.627 4.606.905Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.26 36.001.580 -35.119.833İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.136.740 -7.620.477Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.307.644 -36.456.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.24 -461.079 -87.237YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9.167.413 47.804.716Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.18-19 4.539Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18-19 -2.849.273 -1.249.334Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.17 0 -427.391Verilen Nakit Avans ve BorçlarNot.11 -2.342.082 37.542.065Alınan FaizNot.33 14.354.229 11.939.376FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-348.516 -10.253.456Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.8 39.337.343 2.286.648Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -23.048.000 25.248.940Ödenen FaizNot.33 -16.637.859 -37.789.044YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)50.174 1.007.816Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi92.444NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)142.618 1.007.816DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 1.721.539 766.255DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 1.864.157 1.774.071Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.03.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 1.864.157 1.721.539Finansal YatırımlarNot.7 2.257.540 1.363.465Ticari AlacaklarNot.10 13.688.651 27.055.436İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 169.078 22.724.717İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10 13.519.573 4.330.719Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarNot.11 103.507.862 95.102.904İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 89.314.725 83.276.875İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 14.193.137 11.826.029StoklarNot.13 4.224.215 4.285.498Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 16.164.895 15.732.870İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 16.164.895 15.732.870Diğer Dönen VarlıklarNot.26 2.257.194 865.467ARA TOPLAM143.964.514 146.127.179TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR143.964.514 146.127.179DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot.11 19.586.676 503.842İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 19.586.676 503.842Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 53.793.783 51.110.000Maddi Duran VarlıklarNot.18 834.139.765 807.156.577Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 332.669 334.612Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 332.669 334.612Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 35.963.152 37.117.604İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26-37 31.726.614 36.172.148İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 4.236.538 945.456Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.35 14.624.091 7.311.066TOPLAM DURAN VARLIKLAR958.440.136 903.533.701TOPLAM VARLIKLAR1.102.404.650 1.049.660.880KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 49.898.560 31.506.308Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 248.346.413 180.947.311Ticari BorçlarNot.10 27.945.721 29.439.062İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 535.192 4.459.115İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 27.410.529 24.979.947Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.12 2.777.204 3.873.633Diğer BorçlarNot.11 84.022.805 61.429.985İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 273.552 71.807İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 83.749.253 61.358.178Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26 36.017.407 60.087.324İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26-37 21.808.734 38.952.066İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26 14.208.673 21.135.258Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 12.256.427 7.730.086Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 259.447 197.184Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 11.996.980 7.532.902ARA TOPLAM461.264.537 375.013.709TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER461.264.537 375.013.709UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 580.075.308 575.779.773Diğer BorçlarNot.11 1.373.270 6.482.995İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 1.373.270 6.482.995Uzun Vadeli Karşılıklar4.896.717 4.099.637Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 4.896.717 4.099.637TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER586.345.295 586.362.405TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.047.609.832 961.376.114ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 -107.937.275 -68.902.938Ödenmiş Sermaye120.000.000 120.000.000Sermaye Düzeltme Farkları2.497.948 2.497.948Geri Alınmış Paylar (-)-996.901 -1.916.613Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8.956.747 8.956.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)181.616.347 182.107.008Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)181.616.347 182.107.008Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)51.514.886 48.247.772Yabancı Para Çevrim Farkları51.514.886 48.247.772Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.498.253 4.498.253Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-433.294.053 -329.820.282Net Dönem Karı veya Zararı-42.730.502 -103.473.771Kontrol Gücü Olmayan Paylar162.732.093 157.187.704TOPLAM ÖZKAYNAKLAR54.794.818 88.284.766TOPLAM KAYNAKLAR1.102.404.650 1.049.660.880Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.12.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 149.460.724 116.960.770 16.172.729 13.274.031Satışların MaliyetiNot.28 -86.264.404 -62.065.441 -17.332.759 -12.553.486TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)63.196.320 54.895.329 -1.160.030 720.545BRÜT KAR (ZARAR)63.196.320 54.895.329 -1.160.030 720.545Genel Yönetim GiderleriNot.29 -30.475.250 -28.465.319 -11.472.834 -7.503.728Pazarlama GiderleriNot.29 -10.482.500 -6.577.297 -9.377.996 -2.145.944Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 20.957.850 36.333.110 7.049.796 9.203.241Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -27.130.490 -38.375.324 -2.273.703 -7.119.873ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.065.930 17.810.499 -17.234.767 -6.845.759Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 11.735.366 10.403.875 2.515.234 3.536.780FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)27.801.296 28.214.374 -14.719.533 -3.308.979Finansman GelirleriNot.33 3.780.608 18.592.249 2.305.669 232.796Finansman GiderleriNot.33 -83.694.832 -131.225.916 -17.886.299 -27.536.675SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-52.112.928 -84.419.293 -30.300.163 -30.612.858Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.809.589 -2.253.001 3.530.834 2.007.051Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.35 6.809.589 -2.253.001 3.530.834 2.007.051SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-45.303.339 -86.672.294 -26.769.329 -28.605.807DÖNEM KARI (ZARARI)-45.303.339 -86.672.294 -26.769.329 -28.605.807Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.572.837 -18.988.728 -845.070 -1.223.169Ana Ortaklık Payları-42.730.502 -67.683.566 -25.924.259 -27.382.638Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-504.328 261.778 -635.407 -46.137Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-504.328 261.778 -635.407 -46.137Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiNot.24,27 -635.811 333.234 -805.842 -50.921Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi131.483 -71.456 170.435 4.784Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar11.398.007 57.164.549 16.852.602 -35.027.988Yabancı Para Çevrim FarklarıNot.27 11.398.007 57.164.549 16.852.602 -35.027.988DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.893.679 57.426.327 16.217.195 -35.074.125TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-34.409.660 -29.245.967 -10.552.134 -63.679.932Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarNot.27 5.544.389 17.364.829 12.234.853 -27.375.270Ana Ortaklık PaylarıNot.27 -39.954.049 -46.610.796 -22.786.987 -36.304.662http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818247BIST