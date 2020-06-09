***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.04.2018 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -315.896.015 -12.744.027 -6.471.371 153.756.869 147.285.498Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.180.240 -1.180.240 -206.328 -1.386.568Düzeltmelerden Sonraki Tutar120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -317.076.255 -12.744.027 -7.651.611 -153.550.541 145.898.930TransferlerNot.27 -12.744.027 12.744.027Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not.27 22.337.331 19.885.113 -103.473.771 -61.251.327 3.637.163 -57.614.164Dönem Sonu BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.107.008 48.247.772 4.498.253 -329.820.282 -103.473.771 -68.902.938 157.187.704 88.284.766Cari Dönem 01.04.2019 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.107.008 48.247.772 4.498.253 -329.820.282 -103.473.771 -68.902.938 157.187.704 88.284.766Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerNot.27 -103.473.771 103.473.771 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not.27 49.043.473 5.369.941 -113.349.970 -58.936.556 31.640.531 -27.296.025Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)919.712 919.712 919.712Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 231.150.481 53.617.713 4.498.253 -433.294.053 -113.349.970 -126.919.782 188.828.235 61.908.453Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.612.893 68.220.133Dönem Karı (Zararı)-127.551.613 -135.258.264Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-127.551.613 -135.258.264Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler192.764.944 165.323.498Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.18-19 23.777.369 24.139.573Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerNot.17-18-19 859.164 9.125Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-11.862 9.125Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.13 871.026Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.728.913 1.493.769Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 713.824 -131.824Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 -3.442.737 1.625.593Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler132.508.002 21.400.882Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 -27.696.289 -16.868.423Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 160.211.178 38.293.361Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot.10-11 2.959 54.474Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriNot.10-11 -9.846 -78.530Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler40.577.218 113.532.289Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.476.390 1.072.890Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerNot.17 4.476.390 1.072.890Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 -6.704.286 3.674.970İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-52.020.706 38.246.344Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -41.993.616 23.893.367Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -16.834.442 75.633.957Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.13 -795.584 724.255Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.26 -20.299.316 -12.986.354Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 16.476.073 -7.119.506Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.12 446.450 535.600Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -18.330.501 418.880Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.26 27.409.020 -47.830.226İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.901.210 4.976.371Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.192.625 68.311.578Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.24 -579.732 -91.445YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.470.543 -10.787.793Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.18-19 4.672 4.140.803Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18-19 -4.183.020 -1.341.029Verilen Nakit Avans ve BorçlarNot.11 -7.449.949 -30.455.990Alınan FaizNot.33 20.098.840 16.868.423FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.874.817 -56.597.413Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.8 59.539.504 2.388.369Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -29.283.261 -35.540.577Ödenen FaizNot.33 -51.131.060 -23.445.205YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)208.619 834.927Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi92.444 120.357NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)301.063 955.284DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 1.721.539 766.255DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 2.022.602 1.721.539Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.03.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 2.022.602 1.721.539Finansal YatırımlarNot.7 1.519.741 1.363.465Ticari AlacaklarNot.10 7.337.727 27.055.436İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 155.490 22.724.717İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 7.182.237 4.330.719Diğer AlacaklarNot.11 97.581.700 95.102.904İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 91.985.269 83.276.875İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 5.596.431 11.826.029StoklarNot.13 3.131.396 4.285.498Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 8.765.690 15.732.870İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 8.765.690 15.732.870Diğer Dönen VarlıklarNot.26 3.164.045 865.467ARA TOPLAM123.522.901 146.127.179TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR123.522.901 146.127.179DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot.11 19.619.688 503.842İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 19.619.688 503.842Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 53.392.761 51.110.000Maddi Duran VarlıklarNot.18 979.512.365 807.156.577Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 333.744 334.612Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 333.744 334.612Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 35.569.655 37.117.604İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26-37 32.512.002 36.172.148İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 3.057.653 945.456Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.35 12.763.869 7.311.066TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.101.192.082 903.533.701TOPLAM VARLIKLAR1.224.714.983 1.049.660.880KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 953.423.398 31.506.308Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 10.658.229 180.947.311Ticari BorçlarNot.10 24.165.203 29.439.062İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 1.115.952 4.459.115İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 23.049.251 24.979.947Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.12 3.403.063 3.873.633Diğer BorçlarNot.11 89.301.691 61.429.985İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 507.727 71.807İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 88.793.964 61.358.178Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26 43.166.904 60.087.324İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26-37 37.671.759 38.952.066İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26 5.495.145 21.135.258Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 12.133.890 7.730.086Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 198.081 197.184Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 11.935.809 7.532.902ARA TOPLAM1.136.252.378 375.013.709TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.136.252.378 375.013.709UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 20.913.926 575.779.773Diğer BorçlarNot.11 1.041.075 6.482.995İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 1.041.075 6.482.995Uzun Vadeli Karşılıklar4.599.151 4.099.637Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 4.599.151 4.099.637TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.554.152 586.362.405TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.162.806.530 961.376.114ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 -126.919.782 -68.902.938Ödenmiş Sermaye120.000.000 120.000.000Sermaye Düzeltme Farkları2.497.948 2.497.948Geri Alınmış Paylar (-)-996.901 -1.916.613Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8.956.747 8.956.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)231.150.481 182.107.008Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)231.150.481 182.107.008Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)53.617.713 48.247.772Yabancı Para Çevrim Farkları53.617.713 48.247.772Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.498.253 4.498.253Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-433.294.053 -329.820.282Net Dönem Karı veya Zararı-113.349.970 -103.473.771Kontrol Gücü Olmayan Paylar188.828.235 157.187.704TOPLAM ÖZKAYNAKLAR61.908.453 88.284.766TOPLAM KAYNAKLAR1.224.714.983 1.049.660.880Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 151.785.037 120.564.633Satışların MaliyetiNot.28 -89.162.546 -68.082.668TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)62.622.491 52.481.965BRÜT KAR (ZARAR)62.622.491 52.481.965Genel Yönetim GiderleriNot.29 -37.043.382 -29.823.629Pazarlama GiderleriNot.29 -10.935.623 -7.286.685Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 27.605.737 39.645.216Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -59.960.591 -52.430.649ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-17.711.368 2.586.218Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 15.970.358 15.024.434FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.741.010 17.610.652Finansman GelirleriNot.33 27.696.289 1.892.319Finansman GiderleriNot.33 -160.211.178 -151.086.264SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-134.255.899 -131.583.293Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.704.286 -3.674.970Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.35 6.704.286 -3.674.970SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-127.551.613 -135.258.263DÖNEM KARI (ZARARI)-127.551.613 -135.258.263Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-14.201.643 -31.784.492Ana Ortaklık Payları-113.349.970 -103.473.771Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar72.788.083 14.193.032Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler72.788.083 14.193.032Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiNot.18 73.187.307 14.243.308Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiNot.24,27 -399.224 -50.276Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar27.467.505 63.451.068Yabancı Para Çevrim FarklarıNot.27 27.467.505 63.451.068DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)100.255.588 77.644.100TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-27.296.025 -57.614.163Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarNot.27 31.640.531 3.637.163Ana Ortaklık PaylarıNot.27 -58.936.556 -61.251.326http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850286BIST