***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.107.008 48.247.772 4.498.253 -329.820.282 -103.473.771 -68.902.938 157.187.704 88.284.766Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerNot.27 -103.473.771 103.473.771 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not.27 90.949 -340.745 -2.591.799 -2.841.595 5.352.644 2.511.049Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.197.957 47.907.027 4.498.253 -433.294.053 -2.591.799 -71.744.533 162.540.348 90.795.815Cari Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 231.150.481 53.617.713 4.498.253 -433.294.053 -113.349.970 -126.919.782 188.828.235 61.908.453Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerNot.27 -113.349.970 113.349.970 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not.27 -109.410 -1.157.548 -21.950.381 -23.217.339 6.762.956 -16.454.383Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 231.041.071 52.460.165 4.498.253 -546.644.023 -21.950.381 -150.137.121 195.591.191 45.454.070Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.893.049 21.386.004Dönem Karı (Zararı)-28.939.760 -1.599.073Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-28.939.760 -1.599.073Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler35.820.232 16.924.218Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.17-18-19 6.566.737 6.866.820Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerNot.10-11-26 -181.804 513.739Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-181.804 513.739Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler816.270 -2.532.742Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 330.516 318.190Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 485.754 -2.850.932Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15.678.167 17.135.631Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 -37.414.341 -3.828.243Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 53.091.362 21.020.696Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot.10-11 -50.549Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriNot.10-11 1.146 -6.273Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15.609.819 -2.359.622Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.548.301 22.352Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerNot.32 -2.548.301 22.352Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 -120.656 -2.721.960Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.129.181 6.095.041Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 210.133 -31.491.501Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 5.038.866 1.095.310Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.13 -190.493 1.770.300Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.26 945.079 7.505.766Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -2.100.030 5.216.263Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.12 642.902 -1.620.990Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 375.513 -5.915.682Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.26 2.247.580 38.319.525İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.040.369 -8.783.950Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.009.653 21.420.186Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.24 -116.604 -34.182YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.939.988 -12.908.960Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.17-18-19 -1.591.066 -512.694Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.17-18-19 -115.640Verilen Nakit Avans ve BorçlarNot.11 -65.859 -7.054.816Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Ödenen FaizNot.33 -5.819.749Alınan FaizNot.33 3.596.913 593.939FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.562.214 -8.334.108Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.8 18.610.001 12.614.643Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -16.266.661 -11.811.696Ödenen FaizNot.33 -11.905.554 -9.137.055YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)270.823 142.936Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi30.240 19.284NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)301.063 162.220DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 1.721.539 1.721.539DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 2.022.602 1.883.759Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.03.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 2.283.723 2.022.602Finansal YatırımlarNot.7 4.068.042 1.519.741Ticari AlacaklarNot.10 7.908.892 7.337.727İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 155.490 155.490İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10 7.753.402 7.182.237Diğer AlacaklarNot.11 100.215.326 97.581.700İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 94.630.935 91.985.269İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 5.584.391 5.596.431StoklarNot.13 3.154.958 3.131.396Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 8.165.010 8.765.690İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 8.165.010 8.765.690Diğer Dönen VarlıklarNot.26 4.054.913 3.164.045ARA TOPLAM129.850.864 123.522.901TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR129.850.864 123.522.901DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot.11 19.647.935 19.619.688İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 19.647.935 19.619.688Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 57.042.561 53.392.761Maddi Duran VarlıklarNot.18 1.041.832.151 979.512.365Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 327.783 333.744Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 327.783 333.744Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 37.007.700 35.569.655İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26-37 33.361.120 32.512.002İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 3.646.580 3.057.653Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.35 13.784.381 12.763.869TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.169.642.511 1.101.192.082TOPLAM VARLIKLAR1.299.493.375 1.224.714.983KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 1.026.836.724 953.423.398Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 5.862.464 10.658.229Ticari BorçlarNot.10 31.472.731 24.165.203İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 6.351.905 1.115.952İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10 25.120.826 23.049.251Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.12 3.018.732 3.403.063Diğer BorçlarNot.11 94.377.544 89.301.691İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 758.797 507.727İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 93.618.747 88.793.964Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26 44.349.698 43.166.904İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26-37 37.811.881 37.671.759İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26 6.537.817 5.495.145Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 12.966.532 12.133.890Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 275.691 198.081Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 12.690.841 11.935.809ARA TOPLAM1.218.884.425 1.136.252.378TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.218.884.425 1.136.252.378UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 28.407.962 20.913.926Diğer BorçlarNot.11-37 1.898.499 1.041.075İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 1.898.499 1.041.075Uzun Vadeli Karşılıklar4.848.419 4.599.151Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 4.848.419 4.599.151TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.154.880 26.554.152TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.254.039.305 1.162.806.530ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 -150.137.121 -126.919.782Ödenmiş Sermaye120.000.000 120.000.000Sermaye Düzeltme Farkları2.497.948 2.497.948Geri Alınmış Paylar (-)-996.901 -996.901Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8.956.747 8.956.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)231.041.071 231.150.481Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)231.041.071 231.150.481Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)52.460.165 53.617.713Yabancı Para Çevrim Farkları52.460.165 53.617.713Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.498.253 4.498.253Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-546.644.023 -433.294.053Net Dönem Karı veya Zararı-21.950.381 -113.349.970Kontrol Gücü Olmayan Paylar195.591.191 188.828.235TOPLAM ÖZKAYNAKLAR45.454.070 61.908.453TOPLAM KAYNAKLAR1.299.493.375 1.224.714.983Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 2.908.987 43.134.374Satışların MaliyetiNot.28 -2.613.884 -27.652.949TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)295.103 15.481.425Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)295.103 15.481.425Genel Yönetim GiderleriNot.29 -3.112.496 -10.968.320Pazarlama GiderleriNot.29 -774.041 -573.497Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 3.808.691 8.387.507Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -17.107.876 -10.758.553ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-16.890.619 1.568.562Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 3.507.224 3.665.173FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-13.383.395 5.233.735Finansman GelirleriNot.33 37.414.341 24.570.706Finansman GiderleriNot.33 -53.091.362 -34.125.475SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-29.060.416 -4.321.034Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri120.656 2.721.960Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.35 120.656 2.721.960SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-28.939.760 -1.599.074DÖNEM KARI (ZARARI)-28.939.760 -1.599.074Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-6.989.379 992.725Ana Ortaklık Payları-21.950.381 -2.591.799Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-109.410 126.723Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-109.410 126.723Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiNot.24,27 -109.410 126.723Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar12.594.787 3.983.400Yabancı Para Çevrim FarklarıNot.27 12.594.787 3.983.400Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.485.377 4.110.123TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.454.383 2.511.049Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarNot.27 6.762.956 5.352.644Ana Ortaklık PaylarıNot.27 -23.217.339 -2.841.595http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867429BIST