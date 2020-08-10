***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2020 18:15
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.107.008 48.247.772 4.498.253 -329.820.282 -103.473.771 -68.902.938 157.187.704 88.284.766
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
Not.27 -103.473.771 103.473.771 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 90.949 -340.745 -2.591.799 -2.841.595 5.352.644 2.511.049
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.197.957 47.907.027 4.498.253 -433.294.053 -2.591.799 -71.744.533 162.540.348 90.795.815
Cari Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 231.150.481 53.617.713 4.498.253 -433.294.053 -113.349.970 -126.919.782 188.828.235 61.908.453
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
Not.27 -113.349.970 113.349.970 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -109.410 -1.157.548 -21.950.381 -23.217.339 6.762.956 -16.454.383
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 231.041.071 52.460.165 4.498.253 -546.644.023 -21.950.381 -150.137.121 195.591.191 45.454.070
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.893.049 21.386.004
Dönem Karı (Zararı)
-28.939.760 -1.599.073
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-28.939.760 -1.599.073
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.820.232 16.924.218
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17-18-19 6.566.737 6.866.820
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
Not.10-11-26 -181.804 513.739
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-181.804 513.739
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
816.270 -2.532.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 330.516 318.190
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 485.754 -2.850.932
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.678.167 17.135.631
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -37.414.341 -3.828.243
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 53.091.362 21.020.696
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10-11 -50.549
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10-11 1.146 -6.273
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.609.819 -2.359.622
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.548.301 22.352
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 -2.548.301 22.352
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 -120.656 -2.721.960
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.129.181 6.095.041
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 210.133 -31.491.501
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 5.038.866 1.095.310
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 -190.493 1.770.300
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 945.079 7.505.766
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -2.100.030 5.216.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 642.902 -1.620.990
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 375.513 -5.915.682
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.26 2.247.580 38.319.525
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.040.369 -8.783.950
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.009.653 21.420.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -116.604 -34.182
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.939.988 -12.908.960
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17-18-19 -1.591.066 -512.694
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17-18-19 -115.640
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not.11 -65.859 -7.054.816
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Ödenen Faiz
Not.33 -5.819.749
Alınan Faiz
Not.33 3.596.913 593.939
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.562.214 -8.334.108
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 18.610.001 12.614.643
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -16.266.661 -11.811.696
Ödenen Faiz
Not.33 -11.905.554 -9.137.055
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
270.823 142.936
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30.240 19.284
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
301.063 162.220
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 1.721.539 1.721.539
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 2.022.602 1.883.759
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.03.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 2.283.723 2.022.602
Finansal Yatırımlar
Not.7 4.068.042 1.519.741
Ticari Alacaklar
Not.10 7.908.892 7.337.727
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 155.490 155.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 7.753.402 7.182.237
Diğer Alacaklar
Not.11 100.215.326 97.581.700
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 94.630.935 91.985.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 5.584.391 5.596.431
Stoklar
Not.13 3.154.958 3.131.396
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 8.165.010 8.765.690
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 8.165.010 8.765.690
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 4.054.913 3.164.045
ARA TOPLAM
129.850.864 123.522.901
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
129.850.864 123.522.901
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
Not.11 19.647.935 19.619.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 19.647.935 19.619.688
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 57.042.561 53.392.761
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 1.041.832.151 979.512.365
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 327.783 333.744
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 327.783 333.744
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 37.007.700 35.569.655
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 33.361.120 32.512.002
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 3.646.580 3.057.653
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 13.784.381 12.763.869
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.169.642.511 1.101.192.082
TOPLAM VARLIKLAR
1.299.493.375 1.224.714.983
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 1.026.836.724 953.423.398
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 5.862.464 10.658.229
Ticari Borçlar
Not.10 31.472.731 24.165.203
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 6.351.905 1.115.952
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 25.120.826 23.049.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 3.018.732 3.403.063
Diğer Borçlar
Not.11 94.377.544 89.301.691
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 758.797 507.727
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 93.618.747 88.793.964
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 44.349.698 43.166.904
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26-37 37.811.881 37.671.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 6.537.817 5.495.145
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 12.966.532 12.133.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 275.691 198.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 12.690.841 11.935.809
ARA TOPLAM
1.218.884.425 1.136.252.378
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.218.884.425 1.136.252.378
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 28.407.962 20.913.926
Diğer Borçlar
Not.11-37 1.898.499 1.041.075
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 1.898.499 1.041.075
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.848.419 4.599.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 4.848.419 4.599.151
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.154.880 26.554.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.254.039.305 1.162.806.530
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 -150.137.121 -126.919.782
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.497.948 2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)
-996.901 -996.901
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.956.747 8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
231.041.071 231.150.481
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
231.041.071 231.150.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
52.460.165 53.617.713
Yabancı Para Çevrim Farkları
52.460.165 53.617.713
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.498.253 4.498.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-546.644.023 -433.294.053
Net Dönem Karı veya Zararı
-21.950.381 -113.349.970
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
195.591.191 188.828.235
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.454.070 61.908.453
TOPLAM KAYNAKLAR
1.299.493.375 1.224.714.983
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Not.28 2.908.987 43.134.374
Satışların Maliyeti
Not.28 -2.613.884 -27.652.949
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
295.103 15.481.425
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
295.103 15.481.425
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -3.112.496 -10.968.320
Pazarlama Giderleri
Not.29 -774.041 -573.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 3.808.691 8.387.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -17.107.876 -10.758.553
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.890.619 1.568.562
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 3.507.224 3.665.173
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.383.395 5.233.735
Finansman Gelirleri
Not.33 37.414.341 24.570.706
Finansman Giderleri
Not.33 -53.091.362 -34.125.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-29.060.416 -4.321.034
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
120.656 2.721.960
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 120.656 2.721.960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.939.760 -1.599.074
DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.939.760 -1.599.074
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.989.379 992.725
Ana Ortaklık Payları
-21.950.381 -2.591.799
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-109.410 126.723
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-109.410 126.723
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
Not.24,27 -109.410 126.723
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
12.594.787 3.983.400
Yabancı Para Çevrim Farkları
Not.27 12.594.787 3.983.400
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.485.377 4.110.123
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.454.383 2.511.049
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Not.27 6.762.956 5.352.644
Ana Ortaklık Payları
Not.27 -23.217.339 -2.841.595
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867429
BIST