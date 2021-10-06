***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.MaddeSPK Başvuru Tarihi 31.08.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.09.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.09.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 06.10.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımını içeren Esas Sözleşmenin 6.maddesinin tadili 06.10.2021 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ONAYLI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967585BIST