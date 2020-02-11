***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2020 09:38
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.02.2020 tarihinde açıkladığı 01.04.2019-31.12.2019 dönemi Finansal Tablolarında ciromuz geçen yıl 116.960.770 TL iken bu dönem % 27,79 oranında artarak 149.460.724 TL, operasyonel karlılığımız (FAVÖK) geçen yıl 44.422.855 TL iken bu dönem % 3,83 oranında artarak 46.125.370 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu dönem FAVÖK'ün ciromuza oranı % 30,86 dır. FAVÖK ‘ü etkileyen faktörlerden biri, faaliyet dışı giderlerdeki 2.642.629 TL lik artıştır. Bu olağan dışı giderlerin etkisinden arındırılmış operasyonel kar rakamımız 48.767.999 TL olup FAVÖK oranımız % 32,63 tür. 33 nolu dipnotta yer alan, finansal giderlerin etkisi ile geçen yıl 67.683.566 TL net dönem zararı gerçekleşmişken bu dönem yine finansal giderlerin etkisi ile 42.730.502 TL net dönem zararı oluşmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818344
BIST
12:06117.632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -709,20
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
117.502
12:066,0371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0235
|Açılış
|: 6,0340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0371
En Düşük
6,0055
12:066,5922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
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6,5922
En Düşük
6,5549
12:06304,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,29
|Açılış
|: 304,60
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,62
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,67
|207.259.851
|% 16,61
|
|SAYAS
|3,59
|5.774.178
|% 14,70
|
|BOSSA
|10,89
|22.907.984
|% 12,97
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,55
|118.305
|% 9,44
|
|LINK
|27,32
|983.128
|% -7,52
|
|RYGYO
|10,62
|49.965.954
|% -6,68
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|EGCEY
|0,60
|23.428
|% -4,76
|
|THYAO
|13,99
|595.599.055
|% -0,21
|
|YKBNK
|3,00
|280.814.543
|% -4,15
|
|TSPOR
|3,66
|266.611.081
|% 3,68
|
|SISE
|5,47
|236.444.615
|% 0,92
|
|GARAN
|11,57
|223.992.612
|% -1,78
|
|YKBNK
|3,00
|280.814.543
|% -4,15
|
|IHLGM
|1,25
|112.747.577
|% 0,81
|
|ODAS
|2,10
|183.145.873
|% -1,41
|
|GSRAY
|2,30
|193.375.582
|% 4,55
|
|TSPOR
|3,66
|266.611.081
|% 3,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7656
|7,8045
|% 0,30
|
|Frank
|6,1499
|6,1869
|% 0,34
|
|Riyal
|1,6043
|1,6124
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|-4,33
|
|Altın Gr.
|305
|305
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|-4,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|-0,61
|
|Yarım
|970
|995
|-0,30
|
|Çeyrek
|486
|497
|-0,15
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,01
|
|B. Petrol
|53,88
|53,88
|0,61
|