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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.02.2020 09:38
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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin 10.02.2020 tarihinde açıkladığı 01.04.2019-31.12.2019 dönemi Finansal Tablolarında ciromuz geçen yıl 116.960.770 TL iken bu dönem % 27,79 oranında artarak 149.460.724 TL, operasyonel karlılığımız (FAVÖK) geçen yıl 44.422.855 TL iken bu dönem % 3,83 oranında artarak 46.125.370 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu dönem FAVÖK'ün ciromuza oranı % 30,86 dır. FAVÖK ‘ü etkileyen faktörlerden biri,  faaliyet dışı giderlerdeki 2.642.629 TL lik artıştır. Bu olağan dışı giderlerin etkisinden arındırılmış operasyonel kar rakamımız 48.767.999 TL olup FAVÖK oranımız % 32,63 tür. 33 nolu dipnotta yer alan, finansal giderlerin etkisi ile geçen yıl 67.683.566 TL net dönem zararı gerçekleşmişken bu dönem yine finansal giderlerin etkisi ile 42.730.502 TL net dönem zararı oluşmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818344


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