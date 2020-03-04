***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 04.03.2020 tarih 1226 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaKurumsal Yönetim Komitesinin, Kurulumuza sunduğu Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Halil Bülent Çorapçı ve Ayşe Pınar Massena'nın adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına ve Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.Adayların Bağımsızlık Beyanları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824356BIST