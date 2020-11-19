***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
19.11.2020 21:10
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/11/2020
Karar Sayısı
1252
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:19/11/2020
KARAR SAYISI : 1252
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ: II, 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9 MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
a – Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve 30.09.2020 tarihinde sona eren (01.04.2020-30.09.2020 Özel Hesap Dönemi) 6 aylık finansal tabloları ile aynı döneme ilişkin faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiştir.
b – Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
c – Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolar, Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte doğru biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Nurullah Emre Narin Faruk Yaşar
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Grup Muhasebeler Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889306
BIST