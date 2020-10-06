***MARTI* *MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARTI******MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MARTI]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.10.2020 tarihli açıklamasında yer aldığı üzere mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait, Antalya ili, Kemer ilçesi, Tekirova mahallesi, 158 ada, 7 parsel sayılı (eski 412 parsel) taşınmaz üzerinde yer alan Martı Myra Otel tesisimizin icraen satışı için duyurulan 06.10.2020 tarihli satışı "kesin tahsis süresinin resmi senet ile 49 yıla uzaması nedeniyle yeniden kıymet takdiri yapılması gerektiği" gerekçesi ile de İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nün 22018/4716 E. Sayılı dosyasında 01.10.2020 tarihli kararı ile düşürülmüştür.Ayrıca 23.07.2020 tarihli kesin tahsis işlemleri için ödeme süresinin uzatılması nedeniyle yapmış olduğumuz başvurumuz sonucunda Kemer İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2020/90 E., 2020/87 K. sayılı 05.10.2020 tarihli kararında yer alan "satışı konu üst hakkının kıymetinin ciddi anlamda yükseleceği konusunda şüphe bulunmamaktadır" gerekçesi ile de satışın düşürülmesine karar verilmiştir. İcra Mahkemesinin bu kararı üzerine de Kemer İcra Müdürlüğü'nün 2018/941 Talimat dosyasında 05.10.2020 tarihli kararı ile de "satışın iptaline" karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878513BIST