***MARTI* *MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARTI******MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MRGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Martı Otel İşletmeleri A.Ş. ve bağlı ortaklığı Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Martı GYO"), Deniz Bank A.Ş. ve Deniz Faktoring A.Ş.'den kullanılmış olan finansal tablolarımızda yer alan kredilerimizin yeniden yapılandırmasına ilişkin protokol görüşmeleri neticesinde 23.02.2021 tarihi itibariyle "Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" imzalamışlardır.. Yapılandırma sözleşmesi şirketlerimiz ve finans kurumlarının yetkili organlarınca onaylanmıştır.Bu kapsamda Şirketimizin toplam 81.066.087.- USD ve bağlı ortaklığı Martı GYO'nun 46.739.271.- USD nakdi kredi yükü, 9 senelik bir vade ile (ilk 2 sene ödemesiz olmak üzere) yeniden yapılandırılmıştır.Global olarak seyahat endüstrisinin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, Denizbank yönetiminin katkılarıyla Şirketimizin faaliyetlerinin etkinliğini olumlu yönde etkileyecek bir yapı içerisinde hayata geçmiş olan bu sözleşmenin tüm pay sahiplerimiz ve iş ortaklarımız açısından hayırlı olmasını temenni ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921038BIST