MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,20
|7.059.498
|% 10,00
|ALCTL
|13,53
|4.885.681
|% 10,00
|PENGD
|2,31
|1.123.376
|% 10,00
|OZRDN
|1,65
|9.595
|% 10,00
|SUMAS
|8,47
|8
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,5818
|7,6198
|% 0,40
|Frank
|6,6461
|6,6862
|% 0,15
|Riyal
|1,7290
|1,7377
|% -0,76
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.585
|1.586
|31,87
|Altın Gr.
|332
|332
|4,44
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|13,88
|13,93
|0,63
|Gümüş Gr.
|2,91
|2,93
|0,13
|B. Petrol
|28,24
|28,24
|1,21
Seans Raporu
- 12:28XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3626, 98 artarak (% 3.58 ) 105, 037
- 12:28 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, YKBNK, TSPOR
- 12:28XU100 Endeks 87, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 77 üstünde . İşlem hacmi 2, 803.00 milyon TL de
- 12:28KERVT Yüzde 8.56 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 692, 089 adet işlem
- 12:26OZRDN Yüzde 10.00 oranında artışla 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 815 adet işlem