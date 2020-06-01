***MAVI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2020 09:49
***MAVI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MAVI
Açıklamalar Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847937
BIST
11:05106.689
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 1.168,78
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
11:056,8199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8199
En Düşük
6,7931
11:057,5862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0202
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
11:05381,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,11
|Açılış
|: 381,35
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,13
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|MNDRS
|2,34
|64.841.665
|% 9,86
|
|DAGHL
|7,47
|1.157.787
|% 9,85
|
|GSDDE
|4,26
|5.383.062
|% 9,79
|
|PENGD
|4,05
|63.038.793
|% 9,16
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.359.389
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|835.085
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,77
|405.388.561
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,56
|392.898.180
|% 6,12
|
|GARAN
|7,92
|340.790.190
|% 1,28
|
|GSRAY
|3,56
|303.183.594
|% 5,01
|
|TSPOR
|5,87
|182.336.505
|% 2,80
|
|EKGYO
|1,56
|392.898.180
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,56
|303.183.594
|% 5,01
|
|YKBNK
|2,35
|152.758.475
|% 1,29
|
|IHLGM
|1,27
|70.118.902
|% 3,25
|
|TSKB
|1,14
|61.145.892
|% 3,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4360
|8,4783
|% 0,47
|
|Frank
|7,0736
|7,1163
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8098
|1,8188
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|11,46
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.500
|26,20
|
|Tam
|2.541
|2.569
|19,40
|
|Yarım
|1.240
|1.254
|13,20
|
|Çeyrek
|620
|628
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,30
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|0,09
|
|B. Petrol
|37,80
|37,80
|-0,04
|