***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.02.2019 - 31.01.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.657 -35.757 -4.460 63.935 -7.458 19.771 156.569 91.517 333.774 3.394 337.168Transferler91.517 -91.517Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-877 24.078 8.405 0 94.844 126.450 14.046 140.496Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler49.657 -35.757 -5.337 88.013 947 19.771 248.086 94.844 460.224 17.440 477.664Cari Dönem 01.02.2020 - 31.01.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.657 -35.757 -5.337 88.013 947 19.771 248.086 94.844 460.224 17.440 477.664Transferler94.844 -94.844Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-908 53.720 -7.827 4.583 49.568 6.777 56.345Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler49.657 -35.757 -6.245 141.733 -6.880 19.771 342.930 4.583 509.792 24.217 534.009Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2020 - 31.01.2021 Önceki Dönem 01.02.2019 - 31.01.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI389.378 603.194Dönem Karı (Zararı)8.043 107.887Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.043 107.887Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler441.378 565.649Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,14,27 311.665 280.254Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.963 9.056Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34 2.805 362Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.005 8.984Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 163 -290Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-601 19.975Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15,17 6.152 10.481Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25,15 -6.753 9.494Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler63.920 219.616Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -158.201 -6.254Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 222.121 225.870Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler58.587 5.437Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 865Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler29 0 865Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 4.434 29.638Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.410 808Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 1.410 808İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.441 -29.670Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.628 -63.706İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.628 -63.706Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.566 -973İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.566 -973Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-65.541 -48.467Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-7.358 -5.719Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.126 81.769İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-40.458 41.745İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)87.584 40.024Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.149 2.202Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.975 -898İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.975 -898Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.747 5.118İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.033 1.004Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.329 4.344Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.296 -3.340Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları419.980 643.866Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15,17 -5.377 -8.666Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -25.225 -32.006YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-44.276 -105.359Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -11.088Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.730 94Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.730 94Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-101.336 -100.589Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -79.035 -79.767Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -22.301 -20.822Alınan Faiz54.330 6.224FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI233.935 -449.020Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.421.905 561.470Kredilerden Nakit Girişleri1.421.905 561.470Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-924.759 -686.898Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-857.906 -608.685Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları29 -66.853 -78.213Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-180.563 -243.461Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 -881Ödenen Faiz-82.648 -79.250YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)579.037 48.815NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)579.037 48.815DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 310.838 262.023DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 889.875 310.838Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.01.2021 Önceki Dönem 31.01.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 889.875 310.838Ticari Alacaklar231.378 231.101İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 231.378 231.101Diğer Alacaklar13.288 17.267İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 13.288 17.267Türev Araçlar0 1.214Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar32 0 1.214Stoklar9 560.084 496.064Peşin Ödenmiş Giderler10 50.326 41.761İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 25.869 16.824İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24.457 24.937Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30 17.738 2.701Diğer Dönen Varlıklar24.055 17.726İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 24.055 17.726ARA TOPLAM1.786.744 1.118.672TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.786.744 1.118.672DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.190 3.207İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.190 3.207Maddi Duran Varlıklar11 197.679 180.719Taşıtlar11 0 20Mobilya ve Demirbaşlar11 107.038 108.012Özel Maliyetler11 74.398 70.968Yapılmakta Olan Yatırımlar11 16.243 1.719Kullanım Hakkı Varlıkları14 435.019 406.679Maddi Olmayan Duran Varlıklar262.718 222.449Şerefiye13 188.945 154.398Markalar12 539 625Lisanslar12 17.801 13.761Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri12 13.162 12.714Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 42.271 40.951Peşin Ödenmiş Giderler149 115İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 149 115Ertelenmiş Vergi Varlığı30 22.251 5.583TOPLAM DURAN VARLIKLAR921.006 818.752TOPLAM VARLIKLAR2.707.750 1.937.424KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 663.980 272.702İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 2.047 1.553Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 2.047 1.553İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 661.933 271.149Banka Kredileri5 445.406 74.748Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 216.527 196.401Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 375.566 160.946İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 375.566 160.946Banka Kredileri5 375.566 160.946Ticari Borçlar638.195 597.283İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 156.296 196.804İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 481.899 400.479Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 38.863 34.714Diğer Borçlar4.047 6.971İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 176 126İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.871 6.845Türev Araçlar32 8.601 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8.601 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 18.150 18.917İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.150 18.917Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 6.307 6.935Kısa Vadeli Karşılıklar19.813 16.565Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 4.144 3.118Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 15.669 13.447Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.484 7.992İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 12.484 7.992ARA TOPLAM1.786.006 1.123.025TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.786.006 1.123.025UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar365.613 324.867İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.189 3.229Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.189 3.229İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar363.424 321.638Banka Kredileri5 105.569 84.098Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 257.855 237.540Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.425 3.405İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.425 3.405Uzun Vadeli Karşılıklar9.081 7.931Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15,17 9.081 7.931Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 11.616 532Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER387.735 336.735TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.173.741 1.459.760ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar509.792 460.224Ödenmiş Sermaye20 49.657 49.657Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-35.757 -35.757Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.245 -5.337Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.245 -5.337Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.245 -5.337Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)134.853 88.960Yabancı Para Çevrim Farkları141.733 88.013Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-6.880 947Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-6.880 947Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.771 19.771Yasal Yedekler19.771 19.771Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları342.930 248.086Net Dönem Karı veya Zararı4.583 94.844Kontrol Gücü Olmayan Paylar24.217 17.440TOPLAM ÖZKAYNAKLAR534.009 477.664TOPLAM KAYNAKLAR2.707.750 1.937.424Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2020 - 31.01.2021 Önceki Dönem 01.02.2019 - 31.01.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 2.401.808 2.862.882Satışların Maliyeti22 -1.241.704 -1.458.268TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.160.104 1.404.614BRÜT KAR (ZARAR)1.160.104 1.404.614Genel Yönetim Giderleri23 -173.283 -161.960Pazarlama Giderleri23 -880.147 -857.177Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -33.673 -25.858Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 20.542 10.176Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -2.901 -7.793ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)90.642 362.002Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 105Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -1.410 -913FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)89.232 361.194Finansman Gelirleri28 167.847 8.424Finansman Giderleri29 -244.602 -232.093SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.477 137.525Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri30 -4.434 -29.638Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -9.560 -49.313Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 5.126 19.675SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.043 107.887DÖNEM KARI (ZARARI)8.043 107.887Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.460 13.043Ana Ortaklık Payları4.583 94.844Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-908 -877Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.106 -1.124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler198 247Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri198 247Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar49.210 33.486Yabancı Para Çevrim Farkları57.037 25.081Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)57.037 25.081Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.815 10.776Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-9.815 10.776Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.988 -2.371Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.988 -2.371DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.302 32.609TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)56.345 140.496Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.777 14.046Ana Ortaklık Payları49.568 126.450http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918282BIST