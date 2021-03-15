***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
15.03.2021 19:22
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.02.2019 - 31.01.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -4.460 63.935 -7.458 19.771 156.569 91.517 333.774 3.394 337.168
Transferler
91.517 -91.517
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-877 24.078 8.405 0 94.844 126.450 14.046 140.496
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.337 88.013 947 19.771 248.086 94.844 460.224 17.440 477.664
Cari Dönem 01.02.2020 - 31.01.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.337 88.013 947 19.771 248.086 94.844 460.224 17.440 477.664
Transferler
94.844 -94.844
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-908 53.720 -7.827 4.583 49.568 6.777 56.345
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -6.245 141.733 -6.880 19.771 342.930 4.583 509.792 24.217 534.009
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2020 - 31.01.2021 Önceki Dönem 01.02.2019 - 31.01.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
389.378 603.194
Dönem Karı (Zararı)
8.043 107.887
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.043 107.887
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
441.378 565.649
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,14,27 311.665 280.254
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.963 9.056
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 2.805 362
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.005 8.984
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 163 -290
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-601 19.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,17 6.152 10.481
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25,15 -6.753 9.494
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
63.920 219.616
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -158.201 -6.254
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 222.121 225.870
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
58.587 5.437
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 865
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
29 0 865
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 4.434 29.638
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.410 808
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 1.410 808
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.441 -29.670
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.628 -63.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.628 -63.706
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.566 -973
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.566 -973
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-65.541 -48.467
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.358 -5.719
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.126 81.769
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-40.458 41.745
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
87.584 40.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.149 2.202
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.975 -898
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.975 -898
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.747 5.118
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.033 1.004
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.329 4.344
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.296 -3.340
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
419.980 643.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15,17 -5.377 -8.666
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -25.225 -32.006
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-44.276 -105.359
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -11.088
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.730 94
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.730 94
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-101.336 -100.589
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -79.035 -79.767
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -22.301 -20.822
Alınan Faiz
54.330 6.224
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
233.935 -449.020
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.421.905 561.470
Kredilerden Nakit Girişleri
1.421.905 561.470
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-924.759 -686.898
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-857.906 -608.685
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
29 -66.853 -78.213
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-180.563 -243.461
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -881
Ödenen Faiz
-82.648 -79.250
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
579.037 48.815
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
579.037 48.815
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 310.838 262.023
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 889.875 310.838
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.01.2021 Önceki Dönem 31.01.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 889.875 310.838
Ticari Alacaklar
231.378 231.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 231.378 231.101
Diğer Alacaklar
13.288 17.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 13.288 17.267
Türev Araçlar
0 1.214
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
32 0 1.214
Stoklar
9 560.084 496.064
Peşin Ödenmiş Giderler
10 50.326 41.761
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 25.869 16.824
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24.457 24.937
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 17.738 2.701
Diğer Dönen Varlıklar
24.055 17.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 24.055 17.726
ARA TOPLAM
1.786.744 1.118.672
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.786.744 1.118.672
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
3.190 3.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.190 3.207
Maddi Duran Varlıklar
11 197.679 180.719
Taşıtlar
11 0 20
Mobilya ve Demirbaşlar
11 107.038 108.012
Özel Maliyetler
11 74.398 70.968
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 16.243 1.719
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 435.019 406.679
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
262.718 222.449
Şerefiye
13 188.945 154.398
Markalar
12 539 625
Lisanslar
12 17.801 13.761
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
12 13.162 12.714
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 42.271 40.951
Peşin Ödenmiş Giderler
149 115
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 149 115
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 22.251 5.583
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
921.006 818.752
TOPLAM VARLIKLAR
2.707.750 1.937.424
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 663.980 272.702
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.047 1.553
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 2.047 1.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 661.933 271.149
Banka Kredileri
5 445.406 74.748
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 216.527 196.401
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 375.566 160.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 375.566 160.946
Banka Kredileri
5 375.566 160.946
Ticari Borçlar
638.195 597.283
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 156.296 196.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 481.899 400.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 38.863 34.714
Diğer Borçlar
4.047 6.971
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 176 126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.871 6.845
Türev Araçlar
32 8.601 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8.601 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 18.150 18.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.150 18.917
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 6.307 6.935
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.813 16.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 4.144 3.118
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 15.669 13.447
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.484 7.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 12.484 7.992
ARA TOPLAM
1.786.006 1.123.025
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.786.006 1.123.025
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
365.613 324.867
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.189 3.229
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.189 3.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
363.424 321.638
Banka Kredileri
5 105.569 84.098
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 257.855 237.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.425 3.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.425 3.405
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.081 7.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15,17 9.081 7.931
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 11.616 532
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
387.735 336.735
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.173.741 1.459.760
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
509.792 460.224
Ödenmiş Sermaye
20 49.657 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.245 -5.337
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.245 -5.337
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.245 -5.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
134.853 88.960
Yabancı Para Çevrim Farkları
141.733 88.013
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.880 947
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.880 947
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.771 19.771
Yasal Yedekler
19.771 19.771
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
342.930 248.086
Net Dönem Karı veya Zararı
4.583 94.844
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.217 17.440
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
534.009 477.664
TOPLAM KAYNAKLAR
2.707.750 1.937.424
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2020 - 31.01.2021 Önceki Dönem 01.02.2019 - 31.01.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 2.401.808 2.862.882
Satışların Maliyeti
22 -1.241.704 -1.458.268
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.160.104 1.404.614
BRÜT KAR (ZARAR)
1.160.104 1.404.614
Genel Yönetim Giderleri
23 -173.283 -161.960
Pazarlama Giderleri
23 -880.147 -857.177
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -33.673 -25.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 20.542 10.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -2.901 -7.793
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.642 362.002
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 105
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -1.410 -913
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
89.232 361.194
Finansman Gelirleri
28 167.847 8.424
Finansman Giderleri
29 -244.602 -232.093
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.477 137.525
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30 -4.434 -29.638
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -9.560 -49.313
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 5.126 19.675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.043 107.887
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.043 107.887
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.460 13.043
Ana Ortaklık Payları
4.583 94.844
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-908 -877
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.106 -1.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
198 247
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
198 247
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
49.210 33.486
Yabancı Para Çevrim Farkları
57.037 25.081
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
57.037 25.081
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.815 10.776
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.815 10.776
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.988 -2.371
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.988 -2.371
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.302 32.609
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.345 140.496
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.777 14.046
Ana Ortaklık Payları
49.568 126.450
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918282
BIST