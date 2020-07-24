***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.02.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.01.2020Karar Tarihi 11.06.2020Genel Kurul Tarihi 16.07.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:53, 34418 Kağıthane-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması4 - 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi8 - Denetçi seçimi9 - 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması ve 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi karının, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının Şirket'in faaliyetleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak Şirket'in ihtiyaç duyabileceği likiditenin desteklenmesi amacı ve gerekçesi ile dağıtılmamasının önerildiği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi10 - Şirket'in 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Mavi Giyim_Davet İlan Metni_2020.pdf - İlan MetniEK: 2 Mavi Giyim_General Assembly Invitation_2020.pdf - İlan MetniEK: 3 Mavi Giyim_Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Mavi Giyim_General Assembly Information Document_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 23.07.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 GK Tutanak _16072020.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 16 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861650BIST