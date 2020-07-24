***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.07.2020 16:36
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.02.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.01.2020
Karar Tarihi 11.06.2020
Genel Kurul Tarihi 16.07.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:53, 34418 Kağıthane-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması
4 - 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
8 - Denetçi seçimi
9 - 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması ve 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi karının, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının Şirket'in faaliyetleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak Şirket'in ihtiyaç duyabileceği likiditenin desteklenmesi amacı ve gerekçesi ile dağıtılmamasının önerildiği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Şirket'in 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Mavi Giyim_Davet İlan Metni_2020.pdf - İlan Metni
EK: 2 Mavi Giyim_General Assembly Invitation_2020.pdf - İlan Metni
EK: 3 Mavi Giyim_Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Mavi Giyim_General Assembly Information Document_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.07.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 GK Tutanak _16072020.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861650
BIST