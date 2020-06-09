***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
09.06.2020 15:40
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak tanımlanan ve küresel etkisini sürdürmekte olan COVID-19'un mevcut durum itibariyle Şirket'in faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin bir parçasını teşkil eden ilişkili taraf işlemlerine ilişkin planlamalarda ve öngörülerde belirsizliğe yol açmaya devam ettiği hususu dikkate alınarak, Şirket'in "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı iç düzenlemesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'na tanınmış olan yetki çerçevesinde, 01.02.2020 – 31.01.2021 özel hesap döneminde gerçekleştirilmesi öngörülen sürekli ilişkili taraf işlemlerine ilişkin esasları belirleyen Yönetim Kurulu çerçeve kararının Şirket'in 01.02.2020 – 31.01.2021 özel hesap dönemine ilişkin finansal beklentileri kamuya açıklanıncaya kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu çerçeve kararı, alınacağı tarihte, mali yıl başlangıcından itibaren gerçekleşen sürekli ilişkili taraf işlemlerini de kapsayacak ve bu işlemler için de sonuç doğuracaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850130
BIST
16:16109.021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -615,99
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
16:166,8051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,8220
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|Önceki Kapanış
|: 6,8080
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6,8067
En Düşük
6,7696
16:167,6946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0281
|Açılış
|: 7,7000
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|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,6963
En Düşük
7,6354
16:16375,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 4,63
|Açılış
|: 375,44
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
375,90
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.285.859
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|LUKSK
|16,36
|1.747.434
|% 9,95
|
|DAGHL
|8,73
|1.829.856
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|3.750.019
|% -9,94
|
|MAALT
|81,05
|41.015.465
|% -7,58
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|GEREL
|4,33
|19.760.572
|% -6,48
|
|EKGYO
|1,79
|835.058.835
|% 2,87
|
|GSRAY
|3,91
|813.035.547
|% 4,55
|
|GARAN
|8,17
|782.321.610
|% -1,09
|
|THYAO
|12,64
|412.853.509
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,40
|403.555.590
|% 5,26
|
|EKGYO
|1,79
|835.058.835
|% 2,87
|
|IHLGM
|1,40
|403.555.590
|% 5,26
|
|GSRAY
|3,91
|813.035.547
|% 4,55
|
|IHLAS
|0,75
|100.140.534
|% 1,35
|
|KARSN
|2,00
|250.501.848
|% 4,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5930
|8,6361
|% -0,21
|
|Frank
|7,1175
|7,1604
|% 0,82
|
|Riyal
|1,8080
|1,8171
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|15,77
|
|Altın Gr.
|375
|375
|4,64
|
|Cumhuriyet
|2.432
|2.460
|25,00
|
|Tam
|2.503
|2.531
|29,60
|
|Yarım
|1.222
|1.232
|10,70
|
|Çeyrek
|611
|617
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,67
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,47
|40,47
|-0,33
|
Seans Raporu
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16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -935, 53 kaybederek (% -0.73 ) 127, 110
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16:31XU100
Endeks 109, 027 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 8, 608.00 milyon TL de
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16:30KRGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 206, 014 adet işlem
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16:29KRONT
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 23.52 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 064 adet işlem
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16:28GEREL
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 561, 839 adet işlem