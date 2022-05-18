***MAVI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
18.05.2022 09:08
***MAVI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 16.05.2022 tarihinde başayan % 100 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 18.05.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031043
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.417
En Düşük
2.380
18:0515,9134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0113
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,9379
En Düşük
15,7603
18:0516,7512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0060
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
18:05924,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,14
|Açılış
|: 924,26
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
931,20
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANKO
|13,33
|41.956.652
|% 8,11
|
|CCOLA
|125,90
|70.297.080
|% 1,91
|
|AVTUR
|2,38
|820.911
|% 0,00
|
|BRKO
|0,87
|424.959
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,22
|24.243.864
|% 0,00
|
|AVTUR
|2,38
|820.911
|% 0,00
|
|BRKO
|0,87
|424.959
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,22
|24.243.864
|% 0,00
|
|BIZIM
|16,10
|15.026.297
|% 0,00
|
|BLCYT
|15,01
|25.666.752
|% 0,00
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8952
|15,9134
|% 0,07
|
|Euro
|16,7252
|16,7512
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,7292
|19,8282
|% -0,43
|
|Frank
|15,8894
|15,9851
|% -0,34
|
|Riyal
|4,2174
|4,2385
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-2,91
|
|Altın Gr.
|924
|925
|-3,84
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,62
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,27
|