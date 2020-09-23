***MBFTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
23.09.2020 17:38
***MBFTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [MBFTR]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
21/02/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFMCBF32114
Nominal Değer (TL)
60.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
22/09/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
25/09/2020
Vadesi (Gün)
178
İtfa Tarihi
19/03/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876333
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.110
En Düşük
1.099
18:057,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0369
|Açılış
|: 7,7360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,7105
En Düşük
7,6530
18:058,9954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0168
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0095
En Düşük
8,9397
18:05461,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -6,58
|Açılış
|: 461,68
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
460,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INFO
|11,44
|53.930.608
|% 10,00
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|MRSHL
|314,60
|35.981.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|1.767.825
|% 10,00
|
|ARMDA
|81,40
|17.821.363
|% 10,00
|
|IDEAS
|7,92
|3.107.222
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|TLMAN
|28,14
|25.246.925
|% -9,98
|
|YONGA
|48,16
|2.568.565
|% -9,98
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|AVOD
|4,54
|531.123.316
|% 7,08
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|TCELL
|15,58
|481.394.916
|% 3,18
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,59
|249.761.602
|% 3,25
|
|EKGYO
|1,74
|220.264.672
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6949
|7,6992
|% 0,48
|
|Euro
|8,9881
|8,9954
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,7922
|9,8413
|% 0,59
|
|Frank
|8,3091
|8,3591
|% 0,10
|
|Riyal
|2,0466
|2,0569
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-35,20
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-49,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|-46,31
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,40
|
|Çeyrek
|744
|761
|-11,20
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|-1,29
|
|Gümüş Gr.
|5,71
|5,72
|-0,30
|
|B. Petrol
|41,77
|41,77
|0,06
|