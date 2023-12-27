***MBFTR* *DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.12.2023 16:29
***MBFTR******DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [MBFTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme notları 27 Aralık 2022 tarihinde duyurulan Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.'nin kredi derecelendirme revizyon çalışmaları devam etmekte olup, en kısa sürede revize notları açıklanacaktır. Bu süreçte Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ile bilgi alışverişimiz devam ettiğinden mevcut kredi derecelendirme notlarımız geçerliliğini korumaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229740
BIST
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18:057.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -38,89
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.365
18:0529,4058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1333
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4102
En Düşük
29,0967
18:0532,7044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,3646
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,7158
En Düşük
32,1313
18:051.965,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 27,66
|Açılış
|: 1.965,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.966,96
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|291.272.531
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|572.664.565
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3935
|29,4058
|% 0,46
|
|Euro
|32,6877
|32,7044
|% 1,13
|
|Sterlin
|37,4570
|37,6448
|% 1,33
|
|Frank
|34,5354
|34,7434
|% 1,57
|
|Riyal
|7,8156
|7,8548
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,37
|% 0,66
|
|Platin
|989,38
|992,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.168,86
|1.176,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,44
|80,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,47
|2.077,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SUMAS
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