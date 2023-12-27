***MBFTR* *DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***MBFTR******DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [MBFTR]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme notları 27 Aralık 2022 tarihinde duyurulan Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.'nin kredi derecelendirme revizyon çalışmaları devam etmekte olup, en kısa sürede revize notları açıklanacaktır. Bu süreçte Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ile bilgi alışverişimiz devam ettiğinden mevcut kredi derecelendirme notlarımız geçerliliğini korumaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229740BIST