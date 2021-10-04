***MBFTR* *ISP* *AKSFA* *ULSFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri









***MBFTR******ISP******AKSFA******ULSFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKSFA, ISP, MBFTR, ULSFAMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA2114 FİNANSMAN BONOSU 4.10.2021 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ISP TRYISPO00266 GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 4.10.2021 Kupon\Getiri ÖdemeMERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. MBFTR TRFMCBFE2116 FİNANSMAN BONOSU 4.10.2021 İtfaULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULUFA TRFULFKE2114 FİNANSMAN BONOSU 4.10.2021 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966495BIST