***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarMercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. 01.01.2020 - 30.06.2020 Dönemi Faaliyet Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863745BIST