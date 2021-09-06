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***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

06.09.2021 16:46



***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/08/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Mercedes Benz marka araç satın almak isteyen kişi ve kurumlara finansman sağlanması
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
-
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
-
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
-
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
-
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
-
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Henüz Belli Değil (Not Determined Yet)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Henüz Belli Değil (Not Determined Yet)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz, sermayesinin tamamına iştirak edeceği yeni bir finansman şirketi kurmak üzere, 04.08.2021 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunmuştur.
    
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962011


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YEOTK 32,20 73.098.122 % 9,97  
KTSKR 87,35 42.636.672 % 9,94  
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Altın Gr. 488 488 1,27  
Cumhuriyet 3.232 3.281 12,00  
Tam 3.214 3.295 8,50  
Yarım 1.554 1.594 4,11  
Çeyrek 779 797 2,05  
Gümüş.Ons 24,16 24,19 0,24  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,05  
B. Petrol 72,18 72,18 -0,42  
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