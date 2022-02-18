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***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

18.02.2022 17:46
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/08/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Mercedes Benz marka araç satın almak isteyen kişi ve kurumlara finansman sağlanması
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
708.000.000,00 TRY
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
11.10.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
7.080.000,00 TRY
Beher Payın Alış Fiyatı
100,00 TRY
Toplam Tutar
708.000.000,00 TRY
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
7,98%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
108,15%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İşletme yeni kurulmuştur.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Mercedes Benz Kamyon Finansman Anonim Şirketi, 11.10.2021 tarihinde 708.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur. %100 ortağı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.'dir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002816


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ISBTR 66.622,70 2.731.531 % 10,00  
ISATR 456.348,20 456.348 % 10,00  
UZERB 61,20 1.894.813 % 9,97  
MERIT 33,78 36.537.382 % 9,96  
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Altın Gr. 832 832 2,62  
Cumhuriyet 5.525 5.608 28,00  
Tam 5.496 5.633 26,82  
Yarım 2.656 2.725 12,98  
Çeyrek 1.332 1.362 6,49  
Gümüş.Ons 23,89 23,94 0,08  
Gümüş Gr. 10,48 10,50 0,08  
B. Petrol 93,63 93,63 0,65  
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