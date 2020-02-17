***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 159.888 457 -75 592.284 -26.116 151.766 878.204Yeni Bakiye159.888 457 -75 592.284 -26.116 151.766 878.204Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-32 -36.872 -36.904Kar Dağıtımı151.766 -151.766Dağıtılan Temettü0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar151.766 -151.766Dönem Sonu Bakiyeler159.888 457 -107 744.050 -26.116 -36.872 841.300Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 159.888 457 -107 744.050 -26.116 -36.872 841.300Yeni Bakiye159.888 457 -107 744.050 -26.116 -36.872 841.300Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-306 67.424 67.118Kar Dağıtımı-36.872 36.872Dağıtılan Temettü0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar-36.872 36.872Dönem Sonu Bakiyeler159.888 457 -413 744.050 -62.988 67.424 908.418Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ17 806.812 875.382FAKTORİNG GELİRLERİ0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER17 806.812 875.382Finansman Kredilerinden Alınan Faizler798.630 865.675Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar8.182 9.707KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-614.757 -622.421Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-605.988 -610.891Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-1.087 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.300 -3.182Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-5.382 -8.348BRÜT KAR (ZARAR)192.055 252.961ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)18 -67.906 -64.380Personel Giderleri-35.436 -30.933Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri0 -1.366Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-32.470 -32.081Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)124.149 188.581DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 509.450 1.047.325Bankalardan Alınan Faizler53.039 63.669Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0Kambiyo İşlemleri Karı340.030 964.055Diğer116.381 19.601KARŞILIK GİDERLERİ19 -203.856 -285.806Özel Karşılıklar-203.856 -216.494Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 -69.312Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)21 -360.960 -969.832Kambiyo İşlemleri Zararı-338.972 -953.262Diğer-21.988 -16.570NET FAALİYET KARI (ZARARI)68.783 -19.732BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)68.783 -19.732SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-1.359 -17.140Cari Vergi Karşılığı0 -56.611Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.359 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 39.471SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)67.424 -36.872DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI67.424 -36.872Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları67.424 -36.872Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Bin Adet/Kuruş) 22 0,42000000 -0,23000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı664.500 58.791Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri1.056.380 865.675Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-459.264 -722.932Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar8.182 9.707Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5 47.753 12.685Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-35.927 -32.126Ödenen Vergiler-17.174 -114.864Diğer64.550 40.646Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-470.184 724.142Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış1.534.527 479.701Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış21.629 110.169Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.269.575 59.988Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)243.235 74.284Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı194.316 782.933YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller6,7 -6.081 -9.283Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller6 7.246 4.491Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları1.165 -4.792FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı13 -180.829 -474.901İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.688 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-182.517 -474.901Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-20.112 40.339Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-7.148 343.579Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 565.204 221.625Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 558.056 565.204Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)67.424 -36.872DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-306 -32Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-306 -32Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -392 -41Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler86 9Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)67.118 -36.904Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 492.585 65.609 558.194 492.211 460.997 953.208GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 3.886.108 704.801 4.590.909 5.732.089 779.696 6.511.785Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri3.760.912 589.974 4.350.886 5.420.278 741.754 6.162.032Tüketici Kredileri224.700 0 224.700 339.449 0 339.449Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler3.536.212 589.974 4.126.186 5.080.829 741.754 5.822.583Takipteki Alacaklar5 490.523 114.827 605.350 591.007 37.942 628.949Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -365.327 0 -365.327 -279.196 0 -279.196ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 6.336 0 6.336 8.285 0 8.285MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 5.623 0 5.623 3.813 0 3.813YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI8 9.594 0 9.594 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8 56.644 0 56.644 57.907 0 57.907DİĞER AKTİFLER10 45.709 1.234 46.943 68.461 3.581 72.042ARA TOPLAM4.502.599 771.644 5.274.243 6.362.766 1.244.274 7.607.040SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)2.361 0 2.361 1.733 0 1.733Satış Amaçlı9 2.361 0 2.361 1.733 0 1.733VARLIKLAR TOPLAMI4.504.960 771.644 5.276.604 6.364.499 1.244.274 7.608.773YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER11 2.583.129 1.457.634 4.040.763 3.681.816 2.479.498 6.161.314FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 4.388 0 4.388 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)13 0 0 0 0 181.621 181.621GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR15 138.905 0 138.905 198.901 0 198.901Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı15.446 0 15.446 12.712 0 12.712Genel Karşılıklar114.534 0 114.534 179.220 0 179.220Diğer Karşılıklar8.925 0 8.925 6.969 0 6.969CARİ VERGİ BORCU8 0 0 0 27.126 0 27.126ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14 177.650 6.480 184.130 188.101 10.410 198.511ARA TOPLAM2.904.072 1.464.114 4.368.186 4.095.944 2.671.529 6.767.473SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0ÖZKAYNAKLAR16 908.418 0 908.418 841.300 0 841.300Ödenmiş Sermaye159.888 0 159.888 159.888 0 159.888Sermaye Yedekleri457 0 457 457 0 457Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri457 0 457 457 0 457Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-413 0 -413 -107 0 -107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0Kar Yedekleri744.050 0 744.050 744.050 0 744.050Yasal Yedekler34.718 0 34.718 34.718 0 34.718Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler709.332 0 709.332 709.332 0 709.332Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar4.436 0 4.436 -62.988 0 -62.988Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-62.988 0 -62.988 -26.116 0 -26.116Dönem Net Kâr veya Zararı67.424 0 67.424 -36.872 0 -36.872YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.812.490 1.464.114 5.276.604 4.937.244 2.671.529 7.608.773Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR24 15.404.222 5.648.424 21.052.646 13.892.604 4.406.330 18.298.934VERİLEN TEMİNATLAR24 1.763 0 1.763 2.867 0 2.867TAAHHÜTLER24 240.807 1.197 242.004 280.082 48.612 328.694Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler240.807 1.197 242.004 280.082 48.612 328.694Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler240.807 1.197 242.004 280.082 48.612 328.694TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER0 0 0 0 0 0NAZIM HESAPLAR TOPLAMI15.646.792 5.649.621 21.296.413 14.175.553 4.454.942 18.630.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819742BIST