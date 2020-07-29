***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler12 159.888 457 -107 744.050 -26.116 -36.872 841.300Yeni Bakiye159.888 457 -107 744.050 -26.116 -36.872 841.300Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)42.932 42.932Kar Dağıtımı-36.872 36.872Yedeklere Aktarılan Tutarlar-36.872 36.872Dönem Sonu Bakiyeler159.888 457 -107 744.050 -62.988 42.932 884.232Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler12 159.888 457 -413 744.050 -62.988 67.424 908.418Yeni Bakiye159.888 457 -413 744.050 -62.988 67.424 908.418Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-59.631 -59.631Kar Dağıtımı67.424 -67.424Yedeklere Aktarılan Tutarlar67.424 -67.424Dönem Sonu Bakiyeler159.888 457 -413 744.050 4.436 -59.631 848.787Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ14 324.202 412.026 151.379 202.054FAKTORİNG GELİRLERİFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER14 324.202 412.026 151.379 202.054Finansman Kredilerinden Alınan Faizler321.057 408.205 149.846 200.188Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar3.145 3.821 1.533 1.866KİRALAMA GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)-168.868 -335.063 -76.950 -169.123Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-165.551 -329.373 -74.873 -165.154Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-488 -560 -239 -560İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-880 -2.300 -880 -2.053Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.949 -2.830 -958 -1.356BRÜT KAR (ZARAR)155.334 76.963 74.429 32.931ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)15 -28.069 -31.953 -10.101 -16.518Personel Giderleri-16.039 -15.940 -7.468 -8.241Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-421 -419 -359 0Genel İşletme Giderleri-11.609 -15.594 -2.274 -8.277BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)127.265 45.010 64.328 16.413DİĞER FAALİYET GELİRLERİ16 274.727 287.080 185.910 152.093Bankalardan Alınan Faizler13.545 32.104 6.121 11.717Kambiyo İşlemleri Karı143.633 194.291 62.526 93.563Diğer117.549 60.685 117.263 46.813KARŞILIK GİDERLERİ-281.499 -82.513 -141.281 -24.569Özel Karşılıklar-48.619 -82.513 -48.619 -24.569Genel Karşılıklar-232.880 -92.662DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)17 -150.343 -195.697 -65.918 -93.094Kambiyo İşlemleri Zararı-150.317 -195.494 -65.900 -92.993Diğer-26 -203 -18 -101NET FAALİYET KARI (ZARARI)-29.850 53.880 43.039 50.843BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-29.850 53.880 43.039 50.843SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-29.781 -10.948 -12.810 -5.201Cari Vergi Karşılığı-2.049 -2.197 -2.049 -2.197Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-27.732 -8.751 -10.761 -3.004SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-59.631 42.932 30.229 45.642DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-59.631 42.932 30.229 45.642Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-59.631 42.932 30.229 45.642Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kar/ Zarar 18 -0,37000000 0,27000000 0,19000000 0,29000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-163.485 175.712Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri273.943 512.868Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-73.757 -322.475Elde Edilen Diğer Kazançlar3.145 3.821Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-16.533 -17.091Ödenen Vergiler-3.219 -3.990Diğer-347.064 2.579Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-382.452 -187.313Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış288.115 678.882Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış31.338 -5.371Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-983.016 -1.225.433Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)281.111 364.609Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-545.937 -11.601YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-1.305 -1.135Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller-1.963 498Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.268 -637FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit72.570Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-180.829Kiralamaya İlişkin Ödemeler-844 -844Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit71.726 -181.673Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.919 23.763Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-473.560 -170.148Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 558.056 565.204Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 84.496 395.056Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-59.631 42.932DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-59.631 42.932Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 71.469 13.037 84.506 492.585 65.609 558.194GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)TÜREV FİNANSAL VARLIKLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.605.952 708.882 4.314.834 3.886.108 704.801 4.590.909Finansman Kredileri4 3.523.553 612.227 4.135.780 3.760.912 589.974 4.350.886Tüketici Kredileri302.720 302.720 224.700 224.700Taksitli Ticari Krediler3.220.833 612.227 3.833.060 3.536.212 589.974 4.126.186Takipteki Alacaklar5 424.459 96.655 521.114 490.523 114.827 605.350Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-342.060 -342.060 -365.327 -365.327ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)14.030 14.030 6.336 6.336MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.301 5.301 5.623 5.623YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 9.594 9.594ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI6 28.912 28.912 56.644 56.644DİĞER AKTİFLER7 69.060 1.371 70.431 45.709 1.234 46.943ARA TOPLAM3.794.724 723.290 4.518.014 4.502.599 771.644 5.274.243SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)4.721 4.721 2.361 2.361Satış Amaçlı4.721 4.721 2.361 2.361VARLIKLAR TOPLAMI3.799.445 723.290 4.522.735 4.504.960 771.644 5.276.604YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER8 1.915.395 1.235.026 3.150.421 2.583.129 1.457.634 4.040.763FAKTORİNG BORÇLARIKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR9 4.032 4.032 4.388 4.388İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)10 72.570 72.570GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERKARŞILIKLAR12 294.829 294.829 138.905 138.905Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı13.546 13.546 15.446 15.446Genel Karşılıklar270.233 270.233 114.534 114.534Diğer Karşılıklar11.050 11.050 8.925 8.925CARİ VERGİ BORCU5.531 5.531ERTELENMİŞ VERGİ BORCUSERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER11 140.969 5.596 146.565 177.650 6.480 184.130ARA TOPLAM2.433.326 1.240.622 3.673.948 2.904.072 1.464.114 4.368.186SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)ÖZKAYNAKLAR13 848.787 848.787 908.418 908.418Ödenmiş Sermaye159.888 159.888 159.888 159.888Sermaye Yedekleri457 457 457 457Diğer Sermaye Yedekleri457 457 457 457Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-413 -413 -413 -413Kar Yedekleri744.050 744.050 744.050 744.050Yasal Yedekler34.718 34.718 34.718 34.718Olağanüstü Yedekler709.332 709.332 709.332 709.332Kar veya Zarar-55.195 -55.195 4.436 4.436Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı4.436 4.436 -62.988 -62.988Dönem Net Kâr veya Zararı-59.631 -59.631 67.424 67.424YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.282.113 1.240.622 4.522.735 3.812.490 1.464.114 5.276.604Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİALINAN TEMİNATLAR20 14.504.665 4.853.080 19.357.745 15.404.222 5.648.424 21.052.646VERİLEN TEMİNATLAR20 912 912 1.763 1.763TAAHHÜTLER20 493.509 0 493.509 240.807 1.197 242.004Cayılabilir Taahhütler493.509 0 493.509 240.807 1.197 242.004Diğer Cayılabilir Taahhütler493.509 493.509 240.807 1.197 242.004TÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET KIYMETLERNAZIM HESAPLAR TOPLAMI14.999.086 4.853.080 19.852.166 15.646.792 5.649.621 21.296.413http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863744BIST