***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 159.888 457 -107 744.050 -26.116 -36.872 841.300Yeni Bakiye159.888 457 -107 744.050 -26.116 -36.872 841.300Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-306 67.424 67.118Kar Dağıtımı-36.872 36.872Yedeklere Aktarılan Tutarlar-36.872 36.872Dönem Sonu Bakiyeler159.888 457 -413 744.050 -62.988 67.424 908.418Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 159.888 457 -413 744.050 -62.988 67.424 908.418Yeni Bakiye159.888 457 -413 744.050 -62.988 67.424 908.418Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-461 162.282 161.821Kar Dağıtımı4.436 62.988 -67.424Yedeklere Aktarılan Tutarlar4.436 62.988 -67.424Dönem Sonu Bakiyeler159.888 457 -874 748.486 162.282 1.070.239Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ17 654.644 806.812FAKTORİNG GELİRLERİ0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER17 654.644 806.812Finansman Kredilerinden Alınan Faizler648.763 798.630Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar5.881 8.182KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-340.267 -614.757Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-323.554 -605.988Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-1.089 -1.087İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-11.593 -2.300Verilen Ücret ve Komisyonlar-4.031 -5.382BRÜT KAR (ZARAR)314.377 192.055ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)18 -62.462 -67.906Personel Giderleri-34.432 -35.436Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-542 0Genel İşletme Giderleri-27.488 -32.470BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)251.915 124.149DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 373.847 509.450Bankalardan Alınan Faizler28.364 53.039Kambiyo İşlemleri Karı268.914 340.030Diğer76.569 116.381KARŞILIK GİDERLERİ19 -116.528 -203.856Özel Karşılıklar-80.776 -203.856Genel Karşılıklar-35.752 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)21 -289.765 -360.960Kambiyo İşlemleri Zararı-288.224 -338.972Diğer-1.541 -21.988NET FAALİYET KARI (ZARARI)219.469 68.783BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)219.469 68.783SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-57.187 -1.359Cari Vergi Karşılığı-22.336 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-34.851 -1.359SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)162.282 67.424DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI162.282 67.424Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları162.282 67.424Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Bin Adet/Kuruş) 22 1,01000000 0,42000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-154.982 664.500Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri577.161 1.056.380Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-289.501 -459.264Alınan Ücret ve Komisyonlar5.881 8.182Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5 75.202 47.753Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-35.487 -35.927Ödenen Vergiler-13.453 -17.174Diğer-474.785 64.550Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-510.476 -470.184Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış-1.860.784 1.534.527Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış11.865 21.629Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.088.259 -2.269.575Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)250.184 243.235Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-665.458 194.316YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller6,7 -19.667 -6.081Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller6 0 7.246Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-19.667 1.165FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit13 276.345 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -180.829Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.154 -1.688Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit274.191 -182.517Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi269.069 -20.112Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-141.865 -7.148Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 558.056 565.204Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 416.191 558.056Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)162.282 67.424DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-461 -306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-461 -306Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -576 -392Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler115 86Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)161.821 67.118Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 236.537 179.751 416.288 492.585 65.609 558.194GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 5.745.226 650.455 6.395.681 3.886.108 704.801 4.590.909Finansman Kredileri5.720.297 567.789 6.288.086 3.760.912 589.974 4.350.886Tüketici Kredileri460.280 0 460.280 224.700 0 224.700Taksitli Ticari Krediler5.260.017 567.789 5.827.806 3.536.212 589.974 4.126.186Takipteki Alacaklar5 334.688 82.666 417.354 490.523 114.827 605.350Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -309.759 0 -309.759 -365.327 0 -365.327ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 21.437 0 21.437 6.336 0 6.336MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 5.246 0 5.246 5.623 0 5.623YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI8 0 0 0 9.594 0 9.594ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8 21.909 0 21.909 56.644 0 56.644DİĞER AKTİFLER10 91.323 2.564 93.887 45.709 1.234 46.943ARA TOPLAM6.121.678 832.770 6.954.448 4.502.599 771.644 5.274.243SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)2.094 0 2.094 2.361 0 2.361Satış Amaçlı9 2.094 0 6.956.542 4.504.960 771.644 5.276.604YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER11 3.997.741 1.176.927 5.174.668 2.583.129 1.457.634 4.040.763FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 4.821 0 4.821 4.388 0 4.388İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)13 283.629 0 283.629 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR15 177.384 0 177.384 138.905 0 138.905Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı16.959 0 16.959 15.446 0 15.446Genel Karşılıklar150.286 0 150.286 114.534 0 114.534Diğer Karşılıklar10.139 0 10.139 8.925 0 8.925CARİ VERGİ BORCU8 23.292 0 23.292 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14 215.951 6.558 222.509 177.650 6.480 184.130ARA TOPLAM4.702.818 1.183.485 5.886.303 2.904.072 1.464.114 4.368.186SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR16 1.070.239 0 1.070.239 908.418 0 908.418Ödenmiş Sermaye159.888 0 159.888 159.888 0 159.888Sermaye Yedekleri457 0 457 457 0 457Diğer Sermaye Yedekleri457 0 457 457 0 457Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-874 0 -874 -413 0 -413Kar Yedekleri748.486 0 748.486 744.050 0 744.050Yasal Yedekler34.718 0 34.718 34.718 0 34.718Olağanüstü Yedekler713.768 0 713.768 709.332 0 709.332Kar veya Zarar162.282 0 162.282 4.436 0 4.436Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -62.988 0 -62.988Dönem Net Kâr veya Zararı162.282 0 162.282 67.424 0 67.424YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI5.773.057 1.183.485 6.956.542 3.812.490 1.464.114 5.276.604Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR24 22.714.942 4.268.589 26.983.531 15.404.222 5.648.424 21.052.646VERİLEN TEMİNATLAR24 1.331 0 1.331 1.763 0 1.763TAAHHÜTLER24 1.065.585 88.127 1.153.712 240.807 1.197 242.004Cayılabilir Taahhütler1.065.585 88.127 1.153.712 240.807 1.197 242.004Diğer Cayılabilir Taahhütler1.065.585 88.127 1.153.712 240.807 1.197 242.004TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER0 0 0 0 0 0NAZIM HESAPLAR TOPLAMI23.781.858 4.356.716 28.138.574 15.646.792 5.649.621 21.296.413http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914015BIST