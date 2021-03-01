***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
01.03.2021 18:13
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
16 159.888 457 -107 744.050 -26.116 -36.872 841.300
Yeni Bakiye
159.888 457 -107 744.050 -26.116 -36.872 841.300
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-306 67.424 67.118
Kar Dağıtımı
-36.872 36.872
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-36.872 36.872
Dönem Sonu Bakiyeler
159.888 457 -413 744.050 -62.988 67.424 908.418
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
16 159.888 457 -413 744.050 -62.988 67.424 908.418
Yeni Bakiye
159.888 457 -413 744.050 -62.988 67.424 908.418
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-461 162.282 161.821
Kar Dağıtımı
4.436 62.988 -67.424
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.436 62.988 -67.424
Dönem Sonu Bakiyeler
159.888 457 -874 748.486 162.282 1.070.239
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 654.644 806.812
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
17 654.644 806.812
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
648.763 798.630
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.881 8.182
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-340.267 -614.757
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-323.554 -605.988
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.089 -1.087
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-11.593 -2.300
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-4.031 -5.382
BRÜT KAR (ZARAR)
314.377 192.055
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -62.462 -67.906
Personel Giderleri
-34.432 -35.436
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-542 0
Genel İşletme Giderleri
-27.488 -32.470
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
251.915 124.149
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 373.847 509.450
Bankalardan Alınan Faizler
28.364 53.039
Kambiyo İşlemleri Karı
268.914 340.030
Diğer
76.569 116.381
KARŞILIK GİDERLERİ
19 -116.528 -203.856
Özel Karşılıklar
-80.776 -203.856
Genel Karşılıklar
-35.752 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -289.765 -360.960
Kambiyo İşlemleri Zararı
-288.224 -338.972
Diğer
-1.541 -21.988
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
219.469 68.783
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
219.469 68.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-57.187 -1.359
Cari Vergi Karşılığı
-22.336 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-34.851 -1.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
162.282 67.424
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
162.282 67.424
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
162.282 67.424
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Bin Adet/Kuruş) 22 1,01000000 0,42000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-154.982 664.500
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
577.161 1.056.380
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-289.501 -459.264
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.881 8.182
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 75.202 47.753
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-35.487 -35.927
Ödenen Vergiler
-13.453 -17.174
Diğer
-474.785 64.550
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-510.476 -470.184
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-1.860.784 1.534.527
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11.865 21.629
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.088.259 -2.269.575
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
250.184 243.235
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-665.458 194.316
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
6,7 -19.667 -6.081
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
6 0 7.246
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-19.667 1.165
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13 276.345 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -180.829
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.154 -1.688
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
274.191 -182.517
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
269.069 -20.112
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-141.865 -7.148
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 558.056 565.204
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 416.191 558.056
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
162.282 67.424
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-461 -306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-461 -306
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -576 -392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
115 86
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
161.821 67.118
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 236.537 179.751 416.288 492.585 65.609 558.194
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 5.745.226 650.455 6.395.681 3.886.108 704.801 4.590.909
Finansman Kredileri
5.720.297 567.789 6.288.086 3.760.912 589.974 4.350.886
Tüketici Kredileri
460.280 0 460.280 224.700 0 224.700
Taksitli Ticari Krediler
5.260.017 567.789 5.827.806 3.536.212 589.974 4.126.186
Takipteki Alacaklar
5 334.688 82.666 417.354 490.523 114.827 605.350
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -309.759 0 -309.759 -365.327 0 -365.327
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 21.437 0 21.437 6.336 0 6.336
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 5.246 0 5.246 5.623 0 5.623
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
8 0 0 0 9.594 0 9.594
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 21.909 0 21.909 56.644 0 56.644
DİĞER AKTİFLER
10 91.323 2.564 93.887 45.709 1.234 46.943
ARA TOPLAM
6.121.678 832.770 6.954.448 4.502.599 771.644 5.274.243
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
2.094 0 2.094 2.361 0 2.361
Satış Amaçlı
9 2.094 0 6.956.542 4.504.960 771.644 5.276.604
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
11 3.997.741 1.176.927 5.174.668 2.583.129 1.457.634 4.040.763
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 4.821 0 4.821 4.388 0 4.388
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 283.629 0 283.629 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
15 177.384 0 177.384 138.905 0 138.905
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
16.959 0 16.959 15.446 0 15.446
Genel Karşılıklar
150.286 0 150.286 114.534 0 114.534
Diğer Karşılıklar
10.139 0 10.139 8.925 0 8.925
CARİ VERGİ BORCU
8 23.292 0 23.292 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 215.951 6.558 222.509 177.650 6.480 184.130
ARA TOPLAM
4.702.818 1.183.485 5.886.303 2.904.072 1.464.114 4.368.186
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 1.070.239 0 1.070.239 908.418 0 908.418
Ödenmiş Sermaye
159.888 0 159.888 159.888 0 159.888
Sermaye Yedekleri
457 0 457 457 0 457
Diğer Sermaye Yedekleri
457 0 457 457 0 457
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-874 0 -874 -413 0 -413
Kar Yedekleri
748.486 0 748.486 744.050 0 744.050
Yasal Yedekler
34.718 0 34.718 34.718 0 34.718
Olağanüstü Yedekler
713.768 0 713.768 709.332 0 709.332
Kar veya Zarar
162.282 0 162.282 4.436 0 4.436
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -62.988 0 -62.988
Dönem Net Kâr veya Zararı
162.282 0 162.282 67.424 0 67.424
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.773.057 1.183.485 6.956.542 3.812.490 1.464.114 5.276.604
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
24 22.714.942 4.268.589 26.983.531 15.404.222 5.648.424 21.052.646
VERİLEN TEMİNATLAR
24 1.331 0 1.331 1.763 0 1.763
TAAHHÜTLER
24 1.065.585 88.127 1.153.712 240.807 1.197 242.004
Cayılabilir Taahhütler
1.065.585 88.127 1.153.712 240.807 1.197 242.004
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.065.585 88.127 1.153.712 240.807 1.197 242.004
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
23.781.858 4.356.716 28.138.574 15.646.792 5.649.621 21.296.413
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914015
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