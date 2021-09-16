***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler12 159.888 457 -413 744.050 -62.988 67.424 908.418Yeni Bakiye159.888 457 -413 744.050 -62.988 67.424 908.418Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-59.631 -59.631Kar Dağıtımı67.424 -67.424Yedeklere Aktarılan Tutarlar67.424 -67.424Dönem Sonu Bakiyeler159.888 457 -413 744.050 4.436 -59.631 848.787Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler12 159.888 457 -874 748.486 162.282 1.070.239Yeni Bakiye159.888 457 -874 748.486 162.282 1.070.239Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)134.717 134.717Kar Dağıtımı146.877 -162.282 -15.405Dağıtılan Temettü-15.405 -15.405Yedeklere Aktarılan Tutarlar146.877 -146.877Dönem Sonu Bakiyeler159.888 457 -874 895.363 134.717 1.189.551Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ14 546.730 324.202 300.572 151.379FAKTORİNG GELİRLERİFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER14 546.730 324.202 300.572 151.379Finansman Kredilerinden Alınan Faizler542.988 321.057 298.424 149.846Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar3.742 3.145 2.148 1.533KİRALAMA GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)-410.046 -168.868 -231.819 -76.950Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-382.285 -165.551 -215.064 -74.873Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-21 -488 -8 -239İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-25.621 -880 -15.585 -880Verilen Ücret ve Komisyonlar-2.119 -1.949 -1.162 -958BRÜT KAR (ZARAR)136.684 155.334 68.753 74.429ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)15 -33.870 -28.069 -18.410 -10.101Personel Giderleri-17.413 -16.039 -8.674 -7.468Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-260 -421 -260 -359Genel İşletme Giderleri-16.197 -11.609 -9.476 -2.274BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)102.814 127.265 50.343 64.328DİĞER FAALİYET GELİRLERİ16 189.944 274.727 60.270 185.910Bankalardan Alınan Faizler26.007 13.545 12.515 6.121Kambiyo İşlemleri Karı70.404 143.633 34.859 62.526Diğer93.533 117.549 12.896 117.263KARŞILIK GİDERLERİ-64.725 -281.499 -21.866 -141.281Özel Karşılıklar-64.725 -48.619 -21.866 -48.619Genel Karşılıklar-232.880 -92.662DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)17 -76.854 -150.343 -37.129 -65.918Kambiyo İşlemleri Zararı-76.803 -150.317 -37.108 -65.900Diğer-51 -26 -21 -18NET FAALİYET KARI (ZARARI)151.179 -29.850 51.618 43.039BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)151.179 -29.850 51.618 43.039SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-16.462 -29.781 -8.147 -12.810Cari Vergi Karşılığı-19.032 -2.049 -13.102 -2.049Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-27.732 -10.761Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.570 4.955SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)134.717 -59.631 43.471 30.229DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI134.717 -59.631 43.471 30.229Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları134.717 -59.631 43.471 30.229Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı665.069 -163.485Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri519.881 273.943Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-147.137 -73.757Alınan Ücret ve Komisyonlar3.742 3.145Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar136Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-17.106 -16.533Ödenen Vergiler-6.450 -3.219Diğer312.003 -347.064Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.013.507 -382.452Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış-1.941.345 288.115Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış28.514 31.338Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)906.947 -983.016Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-7.623 281.111Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-348.438 -545.937YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-25.782 -1.305Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller16.036 -1.963Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-9.746 -3.268FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit450.000 72.570Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-60.000Temettü Ödemeleri-15.405Kiralamaya İlişkin Ödemeler-836 -844Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit373.759 71.726Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi10.922 3.919Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)26.497 -473.560Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 416.191 558.056Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 442.688 84.496Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)134.717 -59.631DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)134.717 -59.631Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 300.171 142.644 442.815 236.537 179.751 416.288GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.248.849 1.072.430 8.321.279 5.745.226 650.455 6.395.681Finansman Kredileri4 7.266.210 953.442 8.219.652 5.720.297 567.789 6.288.086Tüketici Kredileri501.938 501.938 460.280 460.280Taksitli Ticari Krediler6.764.272 953.442 7.717.714 5.260.017 567.789 5.827.806Takipteki Alacaklar318.998 118.988 437.986 334.688 82.666 417.354Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-336.359 -336.359 -309.759 -309.759ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)28.246 28.246 21.437 21.437MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.253 5.253 5.246 5.246YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI6 24.479 24.479 21.909 21.909DİĞER AKTİFLER7 50.644 1.028 51.672 91.323 2.564 93.887ARA TOPLAM7.657.642 1.216.102 8.873.744 6.121.678 832.770 6.954.448SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)394 394 2.094 2.094Satış Amaçlı394 394 2.094 2.094VARLIKLAR TOPLAMI7.658.036 1.216.102 8.874.138 6.123.772 832.770 6.956.542YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER8 5.072.308 1.420.475 6.492.783 3.997.741 1.176.927 5.174.668FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR9 4.614 4.614 4.821 4.821İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)10 698.616 698.616 283.629 283.629GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KARŞILIKLAR12 116.984 116.984 177.384 177.384Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı14.372 14.372 16.959 16.959Genel Karşılıklar84.901 84.901 150.286 150.286Diğer Karşılıklar17.711 17.711 10.139 10.139CARİ VERGİ BORCU6 21.499 21.499 23.292 23.292ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER11 325.107 24.984 350.091 215.951 6.558 222.509ARA TOPLAM6.239.128 1.445.459 7.684.587 4.702.818 1.183.485 5.886.303SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0ÖZKAYNAKLAR13 1.189.551 0 1.189.551 1.070.239 0 1.070.239Ödenmiş Sermaye159.888 0 159.888 159.888 0 159.888Sermaye Yedekleri457 0 457 457 0 457Hisse Senedi İhraç PrimleriHisse Senedi İptal KarlarıDiğer Sermaye Yedekleri457 457 457 457Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-874 0 -874 -874 0 -874Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0Kar Yedekleri895.363 0 895.363 748.486 0 748.486Yasal Yedekler35.541 35.541 34.718 34.718Olağanüstü Yedekler859.822 859.822 713.768 713.768Kar veya Zarar134.717 134.717 162.282 162.282Dönem Net Kâr veya Zararı134.717 134.717 162.282 162.282YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI7.428.679 1.445.459 8.874.138 5.773.057 1.183.485 6.956.542Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİALINAN TEMİNATLAR20 29.005.558 5.134.806 34.140.364 22.714.942 4.268.589 26.983.531VERİLEN TEMİNATLAR20 1.111 1.111 1.331 1.331TAAHHÜTLER20 855.264 99.549 954.813 1.065.585 88.127 1.153.712Cayılamaz TaahhütlerCayılabilir Taahhütler855.264 99.549 954.813 1.065.585 88.127 1.153.712Diğer Cayılabilir Taahhütler855.264 99.549 954.813 1.065.585 88.127 1.153.712TÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET KIYMETLER0 0NAZIM HESAPLAR TOPLAMI29.861.933 5.234.355 35.096.288 23.781.858 4.356.716 28.138.574http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964144BIST