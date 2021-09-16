***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
16.09.2021 18:12
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
12 159.888 457 -413 744.050 -62.988 67.424 908.418
Yeni Bakiye
159.888 457 -413 744.050 -62.988 67.424 908.418
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.631 -59.631
Kar Dağıtımı
67.424 -67.424
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
67.424 -67.424
Dönem Sonu Bakiyeler
159.888 457 -413 744.050 4.436 -59.631 848.787
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
12 159.888 457 -874 748.486 162.282 1.070.239
Yeni Bakiye
159.888 457 -874 748.486 162.282 1.070.239
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
134.717 134.717
Kar Dağıtımı
146.877 -162.282 -15.405
Dağıtılan Temettü
-15.405 -15.405
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
146.877 -146.877
Dönem Sonu Bakiyeler
159.888 457 -874 895.363 134.717 1.189.551
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14 546.730 324.202 300.572 151.379
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
14 546.730 324.202 300.572 151.379
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
542.988 321.057 298.424 149.846
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.742 3.145 2.148 1.533
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-410.046 -168.868 -231.819 -76.950
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-382.285 -165.551 -215.064 -74.873
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-21 -488 -8 -239
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-25.621 -880 -15.585 -880
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.119 -1.949 -1.162 -958
BRÜT KAR (ZARAR)
136.684 155.334 68.753 74.429
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
15 -33.870 -28.069 -18.410 -10.101
Personel Giderleri
-17.413 -16.039 -8.674 -7.468
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-260 -421 -260 -359
Genel İşletme Giderleri
-16.197 -11.609 -9.476 -2.274
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
102.814 127.265 50.343 64.328
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
16 189.944 274.727 60.270 185.910
Bankalardan Alınan Faizler
26.007 13.545 12.515 6.121
Kambiyo İşlemleri Karı
70.404 143.633 34.859 62.526
Diğer
93.533 117.549 12.896 117.263
KARŞILIK GİDERLERİ
-64.725 -281.499 -21.866 -141.281
Özel Karşılıklar
-64.725 -48.619 -21.866 -48.619
Genel Karşılıklar
-232.880 -92.662
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -76.854 -150.343 -37.129 -65.918
Kambiyo İşlemleri Zararı
-76.803 -150.317 -37.108 -65.900
Diğer
-51 -26 -21 -18
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
151.179 -29.850 51.618 43.039
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
151.179 -29.850 51.618 43.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-16.462 -29.781 -8.147 -12.810
Cari Vergi Karşılığı
-19.032 -2.049 -13.102 -2.049
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-27.732 -10.761
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.570 4.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
134.717 -59.631 43.471 30.229
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
134.717 -59.631 43.471 30.229
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
134.717 -59.631 43.471 30.229
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
665.069 -163.485
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
519.881 273.943
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-147.137 -73.757
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.742 3.145
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
136
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-17.106 -16.533
Ödenen Vergiler
-6.450 -3.219
Diğer
312.003 -347.064
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.013.507 -382.452
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-1.941.345 288.115
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
28.514 31.338
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
906.947 -983.016
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-7.623 281.111
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-348.438 -545.937
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-25.782 -1.305
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
16.036 -1.963
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-9.746 -3.268
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
450.000 72.570
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-60.000
Temettü Ödemeleri
-15.405
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-836 -844
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
373.759 71.726
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
10.922 3.919
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
26.497 -473.560
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 416.191 558.056
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 442.688 84.496
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
134.717 -59.631
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
134.717 -59.631
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 300.171 142.644 442.815 236.537 179.751 416.288
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.248.849 1.072.430 8.321.279 5.745.226 650.455 6.395.681
Finansman Kredileri
4 7.266.210 953.442 8.219.652 5.720.297 567.789 6.288.086
Tüketici Kredileri
501.938 501.938 460.280 460.280
Taksitli Ticari Krediler
6.764.272 953.442 7.717.714 5.260.017 567.789 5.827.806
Takipteki Alacaklar
318.998 118.988 437.986 334.688 82.666 417.354
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-336.359 -336.359 -309.759 -309.759
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
28.246 28.246 21.437 21.437
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.253 5.253 5.246 5.246
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
6 24.479 24.479 21.909 21.909
DİĞER AKTİFLER
7 50.644 1.028 51.672 91.323 2.564 93.887
ARA TOPLAM
7.657.642 1.216.102 8.873.744 6.121.678 832.770 6.954.448
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
394 394 2.094 2.094
Satış Amaçlı
394 394 2.094 2.094
VARLIKLAR TOPLAMI
7.658.036 1.216.102 8.874.138 6.123.772 832.770 6.956.542
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
8 5.072.308 1.420.475 6.492.783 3.997.741 1.176.927 5.174.668
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
9 4.614 4.614 4.821 4.821
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
10 698.616 698.616 283.629 283.629
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
12 116.984 116.984 177.384 177.384
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
14.372 14.372 16.959 16.959
Genel Karşılıklar
84.901 84.901 150.286 150.286
Diğer Karşılıklar
17.711 17.711 10.139 10.139
CARİ VERGİ BORCU
6 21.499 21.499 23.292 23.292
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 325.107 24.984 350.091 215.951 6.558 222.509
ARA TOPLAM
6.239.128 1.445.459 7.684.587 4.702.818 1.183.485 5.886.303
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
13 1.189.551 0 1.189.551 1.070.239 0 1.070.239
Ödenmiş Sermaye
159.888 0 159.888 159.888 0 159.888
Sermaye Yedekleri
457 0 457 457 0 457
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
457 457 457 457
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-874 0 -874 -874 0 -874
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0
Kar Yedekleri
895.363 0 895.363 748.486 0 748.486
Yasal Yedekler
35.541 35.541 34.718 34.718
Olağanüstü Yedekler
859.822 859.822 713.768 713.768
Kar veya Zarar
134.717 134.717 162.282 162.282
Dönem Net Kâr veya Zararı
134.717 134.717 162.282 162.282
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
7.428.679 1.445.459 8.874.138 5.773.057 1.183.485 6.956.542
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
20 29.005.558 5.134.806 34.140.364 22.714.942 4.268.589 26.983.531
VERİLEN TEMİNATLAR
20 1.111 1.111 1.331 1.331
TAAHHÜTLER
20 855.264 99.549 954.813 1.065.585 88.127 1.153.712
Cayılamaz Taahhütler
0
Cayılabilir Taahhütler
855.264 99.549 954.813 1.065.585 88.127 1.153.712
Diğer Cayılabilir Taahhütler
855.264 99.549 954.813 1.065.585 88.127 1.153.712
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
29.861.933 5.234.355 35.096.288 23.781.858 4.356.716 28.138.574
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964144
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