***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
19.08.2022 20:02
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
13 159.888 457 -874 748.846 162.282 1.070.239
Yeni Bakiye
159.888 457 -874 748.846 162.282 1.070.239
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
134.717 134.717
Kar Dağıtımı
146.877 -162.282 -15.405
Dağıtılan Temettü
-15.405 -15.405
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
146.877 -146.877
Dönem Sonu Bakiyeler
159.888 457 -874 895.363 134.717 1.189.551
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
13 159.888 457 -585 895.363 187.168 1.242.291
Yeni Bakiye
159.888 457 -585 895.363 187.168 1.242.291
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.047 9.047
Kar Dağıtımı
187.168 -187.168
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
187.168 -187.168
Dönem Sonu Bakiyeler
159.888 457 -585 895.363 187.168 9.047 1.251.338
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14 1.025.619 546.730 578.446 300.572
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
14 1.025.619 546.730 578.446 300.572
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
1.021.507 542.988 576.242 298.424
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.112 3.742 2.204 2.148
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-992.208 -410.046 -611.539 -231.819
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-874.139 -382.285 -551.283 -215.064
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-57 -21 -37 -8
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-114.955 -25.621 -57.646 -15.585
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.057 -2.119 -2.573 -1.162
BRÜT KAR (ZARAR)
33.411 136.684 -33.093 68.753
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
15 -110.462 -33.870 -72.499 -18.410
Personel Giderleri
-44.097 -17.413 -29.008 -8.674
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-3.059 -260 -3.059 -260
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-63.306 -16.197 -40.432 -9.476
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-77.051 102.814 -105.592 50.343
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
16 2.980.384 189.944 2.960.624 60.270
Bankalardan Alınan Faizler
129.008 26.007 122.314 12.515
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
2.743.420 70.404 2.732.298 34.859
Diğer
107.956 93.533 106.012 12.896
KARŞILIK GİDERLERİ
-166.120 -64.725 -85.527 -21.866
Özel Karşılıklar
-32.100 -64.725 -14.689 -21.866
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
-134.020 0 -70.838 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -2.742.419 -76.854 -2.731.105 -37.129
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-2.742.331 -76.803 -2.731.026 -37.108
Diğer
-88 -51 -79 -21
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.206 151.179 38.400 51.618
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.206 151.179 38.400 51.618
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
14.253 -16.462 18.858 -8.147
Cari Vergi Karşılığı
-15.382 -19.032 -7.783 -13.102
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
29.635 2.570 26.641 4.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9.047 134.717 57.258 43.471
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9.047 134.717 57.258 43.471
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.047 134.717 57.258 43.471
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-947 665.069
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
1.103.796 519.881
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-983.637 -147.137
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.112 3.742
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 24.822 136
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-51.637 -17.106
Ödenen Vergiler
-16.720 -6.450
Diğer
-81.683 312.003
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-204.795 -1.013.507
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-4.292.112 -1.941.345
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-163.877 28.514
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.046.974 906.947
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
204.220 -7.623
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-205.742 -348.438
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8 -61.879 -25.782
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7 16.260 16.036
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-45.619 -9.746
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3,13 0 450.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -60.000
Temettü Ödemeleri
0 -15.405
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.083 -836
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.083 373.759
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
18.047 10.922
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-235.397 26.497
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 822.778 416.191
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 587.381 442.688
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.047 134.717
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.047 134.717
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 729.464 141.412 870.876 787.468 35.839 823.307
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 11.401.102 2.841.573 14.242.675 8.215.199 1.745.567 9.960.766
Faktoring Alacakları
0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
11.486.976 2.723.097 14.210.073 8.306.883 1.588.775 9.895.658
Tüketici Kredileri
170.344 0 170.344 270.309 0 270.309
Taksitli Ticari Krediler
11.316.632 2.723.097 14.039.729 8.036.574 1.588.775 9.625.349
Takipteki Alacaklar
5 116.858 118.476 235.334 183.833 156.792 340.625
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -202.732 0 -202.732 -275.517 0 -275.517
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
71.342 0 71.342 30.509 0 30.509
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9.359 0 9.359 6.398 0 6.398
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
6 0 0 0 2.712 0 2.712
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
6 36.301 0 36.301 6.666 0 6.666
DİĞER AKTİFLER
7 97.146 39.462 136.608 66.440 3.670 70.110
ARA TOPLAM
12.344.714 3.022.447 15.367.161 9.115.392 1.785.076 10.900.468
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
12.344.714 3.022.447 15.367.161 9.115.392 1.785.076 10.900.468
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
8 9.193.100 2.919.663 12.112.763 5.978.255 1.864.087 7.842.342
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
9 13.133 0 13.133 5.727 0 5.727
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
1.060.328 0 1.060.328 1.266.733 0 1.266.733
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
12 251.966 0 251.966 152.342 0 152.342
Yeniden Yapılanma Karşılığı
27.797 0 27.797 22.151 0 22.151
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
163.704 0 163.704 105.190 0 105.190
Genel Karşılıklar
60.465 0 60.465 25.001 0 25.001
CARİ VERGİ BORCU
6 14.293 0 14.293 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 552.689 110.651 663.340 347.577 43.456 391.033
ARA TOPLAM
11.085.509 3.030.314 14.115.823 7.750.634 1.907.543 9.658.177
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
13 1.251.338 0 1.251.338 1.242.291 0 1.242.291
Ödenmiş Sermaye
159.888 0 159.888 159.888 0 159.888
Sermaye Yedekleri
457 0 457 457 0 457
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
457 0 457 457 0 457
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-585 0 -585 -585 0 -585
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
895.363 0 895.363 895.363 0 895.363
Yasal Yedekler
35.541 0 35.541 35.541 0 35.541
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
859.822 0 859.822 859.822 0 859.822
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
196.215 0 196.215 187.168 0 187.168
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
187.168 0 187.168 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
9.047 0 9.047 187.168 0 187.168
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
12.336.847 3.030.314 15.367.161 8.992.925 1.907.543 10.900.468
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
22 18.803.342 321.918 19.125.260 33.483.569 6.680.636 40.164.205
VERİLEN TEMİNATLAR
22 134 0 134 803 0 803
TAAHHÜTLER
22 4.142.955 614.401 4.757.356 1.106.475 29.277 1.135.752
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
4.142.955 614.401 4.757.356 1.106.475 29.277 1.135.752
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
22 4.142.955 614.401 4.757.356 1.106.475 29.277 1.135.752
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
22.946.431 936.319 23.882.750 34.590.847 6.709.913 41.300.760
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057344
BIST