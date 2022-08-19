***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler13 159.888 457 -874 748.846 162.282 1.070.239Yeni Bakiye159.888 457 -874 748.846 162.282 1.070.239Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)134.717 134.717Kar Dağıtımı146.877 -162.282 -15.405Dağıtılan Temettü-15.405 -15.405Yedeklere Aktarılan Tutarlar146.877 -146.877Dönem Sonu Bakiyeler159.888 457 -874 895.363 134.717 1.189.551Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler13 159.888 457 -585 895.363 187.168 1.242.291Yeni Bakiye159.888 457 -585 895.363 187.168 1.242.291Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.047 9.047Kar Dağıtımı187.168 -187.168Yedeklere Aktarılan Tutarlar187.168 -187.168Dönem Sonu Bakiyeler159.888 457 -585 895.363 187.168 9.047 1.251.338Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ14 1.025.619 546.730 578.446 300.572FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER14 1.025.619 546.730 578.446 300.572Finansman Kredilerinden Alınan Faizler1.021.507 542.988 576.242 298.424Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar4.112 3.742 2.204 2.148KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0 0 0Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-992.208 -410.046 -611.539 -231.819Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-874.139 -382.285 -551.283 -215.064Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-57 -21 -37 -8İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-114.955 -25.621 -57.646 -15.585Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-3.057 -2.119 -2.573 -1.162BRÜT KAR (ZARAR)33.411 136.684 -33.093 68.753ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)15 -110.462 -33.870 -72.499 -18.410Personel Giderleri-44.097 -17.413 -29.008 -8.674Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-3.059 -260 -3.059 -260Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-63.306 -16.197 -40.432 -9.476Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-77.051 102.814 -105.592 50.343DİĞER FAALİYET GELİRLERİ16 2.980.384 189.944 2.960.624 60.270Bankalardan Alınan Faizler129.008 26.007 122.314 12.515Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı2.743.420 70.404 2.732.298 34.859Diğer107.956 93.533 106.012 12.896KARŞILIK GİDERLERİ-166.120 -64.725 -85.527 -21.866Özel Karşılıklar-32.100 -64.725 -14.689 -21.866Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar-134.020 0 -70.838 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)17 -2.742.419 -76.854 -2.731.105 -37.129Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-2.742.331 -76.803 -2.731.026 -37.108Diğer-88 -51 -79 -21NET FAALİYET KARI (ZARARI)-5.206 151.179 38.400 51.618BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.206 151.179 38.400 51.618SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)14.253 -16.462 18.858 -8.147Cari Vergi Karşılığı-15.382 -19.032 -7.783 -13.102Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi29.635 2.570 26.641 4.955SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)9.047 134.717 57.258 43.471DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI9.047 134.717 57.258 43.471Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.047 134.717 57.258 43.471Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-947 665.069Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri1.103.796 519.881Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-983.637 -147.137Alınan Ücret ve Komisyonlar4.112 3.742Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5 24.822 136Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-51.637 -17.106Ödenen Vergiler-16.720 -6.450Diğer-81.683 312.003Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-204.795 -1.013.507Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış-4.292.112 -1.941.345Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-163.877 28.514Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)4.046.974 906.947Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)204.220 -7.623Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-205.742 -348.438YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7,8 -61.879 -25.782Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller7 16.260 16.036Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-45.619 -9.746FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3,13 0 450.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -60.000Temettü Ödemeleri0 -15.405Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.083 -836Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.083 373.759Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi18.047 10.922Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-235.397 26.497Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 822.778 416.191Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 587.381 442.688Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)9.047 134.717DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.047 134.717Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 729.464 141.412 870.876 787.468 35.839 823.307GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 11.401.102 2.841.573 14.242.675 8.215.199 1.745.567 9.960.766Faktoring Alacakları0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Fon Havuzundan0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri11.486.976 2.723.097 14.210.073 8.306.883 1.588.775 9.895.658Tüketici Kredileri170.344 0 170.344 270.309 0 270.309Taksitli Ticari Krediler11.316.632 2.723.097 14.039.729 8.036.574 1.588.775 9.625.349Takipteki Alacaklar5 116.858 118.476 235.334 183.833 156.792 340.625Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -202.732 0 -202.732 -275.517 0 -275.517ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)71.342 0 71.342 30.509 0 30.509MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)9.359 0 9.359 6.398 0 6.398YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI6 0 0 0 2.712 0 2.712ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI6 36.301 0 36.301 6.666 0 6.666DİĞER AKTİFLER7 97.146 39.462 136.608 66.440 3.670 70.110ARA TOPLAM12.344.714 3.022.447 15.367.161 9.115.392 1.785.076 10.900.468SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI12.344.714 3.022.447 15.367.161 9.115.392 1.785.076 10.900.468YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER8 9.193.100 2.919.663 12.112.763 5.978.255 1.864.087 7.842.342FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR9 13.133 0 13.133 5.727 0 5.727İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)1.060.328 0 1.060.328 1.266.733 0 1.266.733GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR12 251.966 0 251.966 152.342 0 152.342Yeniden Yapılanma Karşılığı27.797 0 27.797 22.151 0 22.151Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı163.704 0 163.704 105.190 0 105.190Genel Karşılıklar60.465 0 60.465 25.001 0 25.001CARİ VERGİ BORCU6 14.293 0 14.293 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER11 552.689 110.651 663.340 347.577 43.456 391.033ARA TOPLAM11.085.509 3.030.314 14.115.823 7.750.634 1.907.543 9.658.177SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR13 1.251.338 0 1.251.338 1.242.291 0 1.242.291Ödenmiş Sermaye159.888 0 159.888 159.888 0 159.888Sermaye Yedekleri457 0 457 457 0 457Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri457 0 457 457 0 457Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-585 0 -585 -585 0 -585Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri895.363 0 895.363 895.363 0 895.363Yasal Yedekler35.541 0 35.541 35.541 0 35.541Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler859.822 0 859.822 859.822 0 859.822Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar196.215 0 196.215 187.168 0 187.168Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı187.168 0 187.168 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı9.047 0 9.047 187.168 0 187.168Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI12.336.847 3.030.314 15.367.161 8.992.925 1.907.543 10.900.468Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR22 18.803.342 321.918 19.125.260 33.483.569 6.680.636 40.164.205VERİLEN TEMİNATLAR22 134 0 134 803 0 803TAAHHÜTLER22 4.142.955 614.401 4.757.356 1.106.475 29.277 1.135.752Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler4.142.955 614.401 4.757.356 1.106.475 29.277 1.135.752Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler22 4.142.955 614.401 4.757.356 1.106.475 29.277 1.135.752TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER0 0 0 0 0 0NAZIM HESAPLAR TOPLAMI22.946.431 936.319 23.882.750 34.590.847 6.709.913 41.300.760http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057344BIST