***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi12/09/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih12/09/2022Saati14.00AdresiAkçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi N 6 34522 Esenyurt / İstanbulGündem12.09.2022 tarihli Olağanüstü Genel KurulGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar1. 01.04.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onayladığımız ve Daimler grubunda yer alan diğer şirketler tarafından üretilen kamyon ve otobüslere yönelik Türkiye'deki finansal hizmet işine ilişkin olan Şirketimize ait belirli varlık ve unsurların Şirketimizin yüzde yüz iştiraki Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.'ye ("MBKF") satışı işlemine ("İşlem") ilişkin olarak aşağıdaki hususların tamamlandığı görülmüştür:(i) İşlem kapsamında satıcı sıfatıyla Şirketimiz ve alıcı sıfatıyla MBKF arasında Beyoğlu 40. Noterliği tarafından 4 Nisan 2022 tarih ve 6435 yevmiye numarası ile onaylanmış olan 4 Nisan 2022 tarihli bir varlık alım sözleşmesi ("Varlık Alım Sözleşmesi") akdedilmiştir.(ii) Devre Konu Varlıklar'ın (Varlık Alım Sözleşmesi'nde tanımlandığı şekliyle) değeri Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 12.08.2022 tarih 2022/316 Esas No.'lu ve 2022/737 Karar No'lu kararı ve 07.08.2022 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş olup, bu değer 15.08.2022 tarihli ve 2022/737 karar numaralı mahkeme kararı ile kesinleşmiştir.Bu kapsamda, 01.04.2022 tarihli genel kurul kararı doğrultusunda, İşlem'in ve Varlık Alım Sözleşmesi'nin tüm hükümlerinin Devir Tarihi (Varlık Alım Sözleşmesi'nde tanımlandığı şekliyle) itibariyle geçerli ve Şirketimiz için bağlayıcı olduğu ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu Madde 356 gereklilikleri de gözetilerek İşlem'in ve/veya Varlık Alım Sözleşmesi'nin sonuçlandırılması için gerekli ve tamamlayıcı işlemleri gerçekleştirdiği Genel Kurul tarafından tespit edilmiş ve tüm bu hususlar oybirliği ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063317BIST