***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Belgesi









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Türkiye iç piyasasında Türk Lirası cinsinden farklı tek veya çok dilimli arzlar yoluyla ve farklı vadelerde toplam 1.500.000.000,00 TL 'ye kadar 5 yılı geçmeyecek tahvil vadelerinde halka arz edilmeksizin tahsisli veya niteliklli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmek üzere SPK 'dan borçlanma aracı ihracı onayı almıştır. İhraç belgesini, ihraç belgesi ekini ve başvuru belgesini eklerde bulabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816009BIST