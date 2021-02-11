***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Belgesi
11.02.2021 11:40
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş yurt içinde ve toplam 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere 5 yıl vadeyi aşmayacak şekilde ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 04.02.2021 tarih ve 6/165 sayılı karar ile ihraç onayı almıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Ek'i ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909046
BIST
15:031.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,16
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
15:037,0392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0186
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0358
15:038,5553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5457
15:03417,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,82
|Açılış
|: 417,04
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler15:03
|IDEAS
|29,92
|14.349.145
|% 10,00
|
|BERA
|27,08
|122.109.951
|% 9,99
|
|NIBAS
|31,06
|30.538.043
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|15.780.673
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|TGSAS
|32,26
|33.778.932
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|UTPYA
|38,40
|64.223.136
|% -6,34
|
|TACTR
|32,00
|4.396.867
|% -6,21
|
|KOZAL
|136,70
|901.299.366
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,60
|774.313.172
|% -1,14
|
|SASA
|31,02
|722.384.936
|% 3,54
|
|PETKM
|5,17
|698.072.835
|% 0,98
|
|DOHOL
|3,56
|579.815.500
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,60
|774.313.172
|% -1,14
|
|DOHOL
|3,56
|579.815.500
|% 1,42
|
|PETKM
|5,17
|698.072.835
|% 0,98
|
|MAKTK
|4,26
|332.803.999
|% 6,23
|
|KARSN
|4,97
|378.634.360
|% 3,33
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0372
|7,0392
|% -0,26
|
|Euro
|8,5502
|8,5553
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,7055
|9,7541
|% -0,23
|
|Frank
|7,8779
|7,9254
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8715
|1,8809
|% -0,21
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,68
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|-18,00
|
|Tam
|2.761
|2.831
|-14,84
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|-7,18
|
|Çeyrek
|669
|685
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,14
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,02
|
|B. Petrol
|61,02
|61,02
|-0,45
|