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***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Belgesi

11.02.2021 11:40



***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş yurt içinde ve toplam 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere 5 yıl vadeyi aşmayacak şekilde ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 04.02.2021 tarih ve 6/165 sayılı karar ile ihraç onayı almıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Ek'i ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909046


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