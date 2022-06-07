***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Belgesi
07.06.2022 13:34
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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06.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş yurt içinde ve toplam 2.300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere 5 yıl vadeyi aşmayacak şekilde ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 02.06.2022 tarih ve 29/808 sayılı karar ile ihraç onayı almıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki'ne ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035203
BIST
13:492.643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -5,05
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
13:4916,7466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1732
|Açılış
|: 16,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7569
En Düşük
16,5644
13:4917,9609
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2194
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
13:49996,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 15,36
|Açılış
|: 996,28
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
996,41
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler13:48
|MARTI
|1,40
|31.114.231
|% 40,00
|
|INTEM
|62,70
|22.847.312
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.197.844
|% 9,94
|
|TETMT
|279,00
|41.465.820
|% 8,77
|
|CEMTS
|31,84
|136.933.007
|% 8,67
|
|MZHLD
|71,95
|7.606.698
|% -9,95
|
|TOASO
|74,05
|1.169.160.512
|% -5,97
|
|COSMO
|8,94
|37.330
|% -4,79
|
|KUYAS
|6,90
|39.105.831
|% -4,70
|
|PINSU
|5,13
|33.616.882
|% -3,75
|
|THYAO
|48,22
|2.228.211.425
|% 0,75
|
|SASA
|44,72
|1.672.460.884
|% 0,99
|
|TOASO
|74,05
|1.169.160.512
|% -5,97
|
|KARSN
|7,34
|1.163.188.661
|% 1,24
|
|SAHOL
|21,32
|1.119.319.717
|% 1,81
|
|ODAS
|3,06
|654.101.929
|% 2,00
|
|KARSN
|7,34
|1.163.188.661
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,87
|400.841.023
|% 0,00
|
|TSKB
|2,42
|278.841.896
|% 3,86
|
|YKBNK
|4,92
|568.974.543
|% -1,20
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7422
|16,7532
|% 1,08
|
|Euro
|17,9198
|17,9586
|% 1,22
|
|Sterlin
|20,8928
|20,9976
|% 0,99
|
|Frank
|17,0772
|17,1801
|% 0,51
|
|Riyal
|4,4502
|4,4726
|% 1,09
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|8,86
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,53
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|70,00
|
|Tam
|6.611
|6.775
|83,79
|
|Yarım
|3.195
|3.277
|40,53
|
|Çeyrek
|1.603
|1.639
|20,26
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,08
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,13
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,21
|