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***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Belgesi

05.12.2023 17:31
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Belgesi


***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Mercedes-Benz Finansman A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 01.12.2023 tarih ve 75/1648 sayılı karar ile yurt içinde ve toplam 1.300.000.000,00 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç onayı almıştır.  SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki'ne ekte yer verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222448


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