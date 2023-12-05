***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Belgesi
05.12.2023 17:31
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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04.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mercedes-Benz Finansman A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 01.12.2023 tarih ve 75/1648 sayılı karar ile yurt içinde ve toplam 1.300.000.000,00 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç onayı almıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki'ne ekte yer verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222448
BIST
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17:598.057
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -29,82
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.023
En Yüksek
8.121
17:5928,8900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0243
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9495
En Düşük
28,8018
17:5931,2229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,1238
|Açılış
|: 31,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,1629
17:591.874,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -9,57
|Açılış
|: 1.874,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.868,99
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EKOS
|36,30
|131.071.133
|% 10,00
|
|MIATK
|43,56
|3.009.134.462
|% 10,00
|
|BAKAB
|85,25
|63.419.117
|% 10,00
|
|MARBL
|18,48
|111.838.548
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.824.416
|% 10,00
|
|LIDER
|163,80
|381.590.889
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|18.799.807
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,60
|4.102.072
|% -9,92
|
|EUKYO
|14,26
|12.523.679
|% -8,59
|
|MTRYO
|8,00
|5.950.944
|% -6,92
|
|THYAO
|259,00
|8.371.744.925
|% -1,15
|
|AKBNK
|36,56
|3.266.948.198
|% 0,94
|
|MIATK
|43,56
|3.009.134.462
|% 10,00
|
|ISCTR
|22,40
|2.999.837.071
|% -1,23
|
|EREGL
|40,00
|2.965.946.182
|% -0,05
|
|ZOREN
|5,08
|909.908.235
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,38
|1.070.262.297
|% -1,47
|
|ISCTR
|22,40
|2.999.837.071
|% -1,23
|
|CANTE
|20,44
|2.572.256.004
|% -0,68
|
|YKBNK
|20,28
|2.179.247.911
|% -1,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8791
|28,8900
|% -0,08
|
|Euro
|31,1875
|31,2229
|% -0,39
|
|Sterlin
|36,2693
|36,4512
|% -0,40
|
|Frank
|32,8749
|33,0729
|% -0,32
|
|Riyal
|7,6776
|7,7161
|% -0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,12
|24,15
|% 0,66
|
|Platin
|904,57
|906,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,69
|943,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,79
|77,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,28
|2.018,60
|% 0,66
|