***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Belgesi









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.12.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarMercedes-Benz Finansman A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 01.12.2023 tarih ve 75/1648 sayılı karar ile yurt içinde ve toplam 1.300.000.000,00 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç onayı almıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki'ne ekte yer verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222448BIST