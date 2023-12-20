***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Belgesi
20.12.2023 11:24
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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04.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş'nin Sermaye Piyasası Kurulu' nun 01.12.2023 tarih ve 75/1648 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan toplam 1.700.000.000,00 TL'lik borçlanma aracı ihraç tavanı içerisinde olmak üzere, itfa edilen borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasıyla 400.000.000,00 TL tutarında İhraç Belgesi onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227256
BIST
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11:317.696
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -30,30
|Açılış
|: 7.717
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|Önceki Kapanış
|: 7.726
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7.695
En Yüksek
7.764
11:3129,1207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0283
|Açılış
|: 29,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
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29,1209
En Düşük
29,0147
11:3131,9404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0212
|Açılış
|: 31,8500
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|Önceki Kapanış
|: 31,8500
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32,2159
En Düşük
31,8833
11:311.910,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.910,63
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|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
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1.913,05
En Düşük
1.904,81
BIST En Aktif Hisseler11:29
|QNBFB
|283,75
|1.836.430
|% 9,98
|
|SODSN
|89,50
|1.332.476
|% 9,95
|
|ISYAT
|11,39
|43.635.938
|% 9,94
|
|BAYRK
|10,97
|8.974.754
|% 9,92
|
|EGSER
|3,58
|23.321.422
|% 9,82
|
|BALAT
|19,80
|1.167.012
|% -10,00
|
|DERHL
|10,02
|2.714.478
|% -9,97
|
|PRZMA
|33,48
|24.745.372
|% -9,95
|
|GUBRF
|262,75
|45.025.891
|% -9,94
|
|SRVGY
|335,25
|77.104.560
|% -9,94
|
|THYAO
|242,70
|2.387.919.888
|% -1,06
|
|ISCTR
|23,96
|1.230.133.589
|% 0,59
|
|KBORU
|51,00
|1.027.030.338
|% -3,68
|
|AKBNK
|39,40
|993.831.573
|% 1,34
|
|YKBNK
|20,56
|951.925.607
|% -0,39
|
|BEGYO
|2,79
|164.973.131
|% -6,06
|
|ISCTR
|23,96
|1.230.133.589
|% 0,59
|
|EKGYO
|7,15
|342.013.720
|% 0,70
|
|YKBNK
|20,56
|951.925.607
|% -0,39
|
|IHLAS
|1,11
|29.301.508
|% 1,83
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1152
|29,1227
|% 0,10
|
|Euro
|31,9244
|31,9337
|% -0,09
|
|Sterlin
|36,7635
|36,9479
|% -0,40
|
|Frank
|33,6880
|33,8909
|% 0,06
|
|Riyal
|7,7395
|7,7783
|% 0,10
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,08
|24,11
|% 0,66
|
|Platin
|962,48
|963,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.208,93
|1.214,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,66
|79,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,73
|2.040,99
|% 0,66
|