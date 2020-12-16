***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.12.2020 13:49
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması ve SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş., yurt içinde farklı miktar ve zaman dilimlerinde finansman ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmek üzere 2.000.000.000 TL üst limite kadar borçlanma aracı ihracı amacıyla, ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvurmuştur. Söz konusu borçlanma araçları çeşitli faiz, vade ve koşullarda, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılabilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893394
BIST
16:431.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,67
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.399
16:437,8290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0072
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
16:439,5493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0159
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5493
En Düşük
9,4474
16:43465,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,84
|Açılış
|: 465,47
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler16:43
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|11.129.026
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|AVOD
|8,07
|124.673.188
|% 9,95
|
|NIBAS
|81,00
|57.491.705
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|UFUK
|12,50
|84.632
|% -9,94
|
|MMCAS
|3,95
|995.086
|% -9,61
|
|EKIZ
|7,35
|302.074
|% -8,13
|
|ODAS
|4,08
|1.230.877.876
|% 1,75
|
|PGSUS
|66,30
|945.789.623
|% 4,99
|
|KLGYO
|2,67
|580.862.107
|% 8,10
|
|EKGYO
|2,09
|449.511.203
|% -0,48
|
|RTALB
|35,74
|385.569.089
|% 7,91
|
|ODAS
|4,08
|1.230.877.876
|% 1,75
|
|KLGYO
|2,67
|580.862.107
|% 8,10
|
|EKGYO
|2,09
|449.511.203
|% -0,48
|
|IHLGM
|1,28
|84.155.481
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,48
|212.786.964
|% 3,57
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8252
|7,8290
|% -0,09
|
|Euro
|9,5426
|9,5493
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,5371
|10,5899
|% 0,29
|
|Frank
|8,7980
|8,8510
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0765
|2,0869
|% -0,29
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|0,35
|
|Altın Gr.
|465
|466
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|3.087
|3.133
|19,00
|
|Tam
|3.067
|3.147
|-13,56
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|-6,56
|
|Çeyrek
|744
|761
|-3,28
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,08
|
|B. Petrol
|50,64
|50,64
|-0,12
|
Seans Raporu
16:43
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-
16:54IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 476, 000 adet işlem
-
16:53RTALB
Yüzde 8.33 oranında artışla 35.88 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 284, 934 adet işlem
-
16:52OSTIM
Yüzde 4.12 oranında artışla 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 133, 339 adet işlem
-
16:51XU100
Endeks 1, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 23, 989.00 milyon TL de
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16:50HDFGS
Yüzde 6.50 oranında artışla 7.87 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 114, 599 adet işlem