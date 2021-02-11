***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 13.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.02.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.02.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş yurt içinde ve toplam 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere 5 yıl vadeyi aşmayacak şekilde ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 04.02.2021 tarih ve 6/165 sayılı karar ile ihraç onayı almıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Ek'i ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 MBFT Başvuru Formu.pdfEK: 2 SPK Onay - MBFT İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909042BIST