***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.02.2021 11:27
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.02.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.02.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş yurt içinde ve toplam 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere 5 yıl vadeyi aşmayacak şekilde ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 04.02.2021 tarih ve 6/165 sayılı karar ile ihraç onayı almıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Ek'i ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MBFT Başvuru Formu.pdf
EK: 2 SPK Onay - MBFT İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909042
BIST
15:021.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,77
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
15:027,0400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0178
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0358
15:028,5558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5457
15:02416,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,93
|Açılış
|: 416,93
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler15:02
|IDEAS
|29,92
|14.321.888
|% 10,00
|
|BERA
|27,08
|121.826.099
|% 9,99
|
|NIBAS
|31,06
|30.537.267
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|15.767.461
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|TGSAS
|32,26
|33.243.674
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|UTPYA
|38,36
|63.595.849
|% -6,44
|
|TACTR
|32,00
|4.396.867
|% -6,21
|
|KOZAL
|137,00
|894.444.716
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,60
|773.832.865
|% -1,14
|
|SASA
|31,02
|721.480.489
|% 3,54
|
|PETKM
|5,18
|694.145.498
|% 1,17
|
|DOHOL
|3,56
|560.621.268
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,60
|773.832.865
|% -1,14
|
|DOHOL
|3,56
|560.621.268
|% 1,42
|
|PETKM
|5,18
|694.145.498
|% 1,17
|
|MAKTK
|4,27
|331.609.475
|% 6,48
|
|KARSN
|4,99
|375.890.953
|% 3,74
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0371
|7,0400
|% -0,25
|
|Euro
|8,5483
|8,5558
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,7062
|9,7549
|% -0,23
|
|Frank
|7,8781
|7,9256
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8717
|1,8811
|% -0,20
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,78
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|-18,00
|
|Tam
|2.760
|2.830
|-15,32
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|-7,41
|
|Çeyrek
|669
|685
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,14
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|-0,49
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:15VAKFN
Yüzde 6.02 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 757, 025 adet işlem
-
15:14MERIT
Yüzde 8.59 oranında artışla 215.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 753 adet işlem
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KCHOL, EREGL
-
15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 58 artarak (% 0.04 ) 1, 361
-
15:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, VERTU, BERA, MAALT, DENGE, KRONT, NIBAS, DIRIT, KONTR, YESIL